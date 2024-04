Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska pokazuje, że premier dorobił się niemałej fortuny. Ponad milion złotych oszczędności to dopiero początek. Szef Koalicji Obywatelskiej pobiera trzy różne emerytury, otrzymuje środki z praw autorskich oraz posiada dość drogi zegarek.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Tyle oszczędności ma premier. Fot. Jacek Domiński / Reporter / East News

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Z dokumentów wynika, że premier i szef Koalicji Obywatelskiej zgromadził na swoim koncie aż 1,2 mln zł oszczędności.

Warto podkreślić, że mówimy o stanie na 2023 roku. Polityk ma również trzy różne polisy na łączne kwoty 300 tys. oraz po 70 tys. zł. Tusk pobiera również trzy różne emerytury.

Największa z nich jest wypłacana przez Komisję Europejską i wynosi rocznie aż 65 tys. euro. To około 280 tys. zł. Druga to roczna emerytura z ZUS o wysokości aż 118 tys. zł. Ostatnia i najmniejsza to roczna emerytura z Belgii w wysokości 2,4 tys. euro.

Szef Koalicji Obywatelskiej w oświadczeniu majątkowym zawarł także dietę parlamentarną oraz uposażenie poselskie. Ich wysokość wyniosła kolejno 6 tys. 211 zł i 17 tys. 541 zł.

Polityk wyróżnił też wypłatę z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 13 tys. 441 zł.

Kolejna kwestia to zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Jego wartość wyniosła ponad 10 tys. zł. Tusk otrzymuje również środki z praw autorskich. W 2023 roku wyniosły one 12 tys. 703 zł.