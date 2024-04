Księżna Kate i książę William postanowili uczcić swoją 13. rocznicę ślubu symbolicznym zdjęciem w mediach społecznościowych. Fotografia, którą zamieścili była w czarno-białych odcieniach. Wielu internautów, w pierwszej chwili przeraziło się tą publikacją.

Kate Middleton i książę William świętują 13. rocznicę ślubu nietypowym zdjęciem. Fot. Zak Hussein / SplashNews.com/East News

Dokładnie 29 kwietnia 2024 roku minęło 13 lat od kiedy Kate Middleton i książę William powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w Opactwie Westminsterskim w Londynie. Przy tej okazji na oficjalnym profilu pary na Instagramie pojawiło się archiwalne zdjęcie z dnia ich zaślubin.

Rocznica ślubu Kate i Williama. Internauci przerażeni czarno-białym zdjęciem

Jednak to, co przeraziło scrollujących internautów, to fakt, że fotografia jest w kolorach czarnym i białym. "Boże, myślałam, że umarli!"; "Dlaczego daliście czarno-białe zdjęcie?"; "Matko, prawie zemdlałam!", "O nie, nie róbcie tego więcej. Myślałam, że jakieś złe wieści" – pisali w komentarzach ich obserwatorzy.

Przypomnijmy, że pod koniec marca bieżącego roku brytyjska telewizja państwowa BBC wyemitowała oświadczenie, w którym księżna Kate po długiej nieobecności w mediach ogłosiła, że poddała się chemioterapii zapobiegawczej po tym, jak wykryto u niej nowotwór.

– To oczywiście był ogromny szok, a William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przetworzyć informację i poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra naszej młodej rodziny – tłumaczyła, podkreślając, że jej rodzina potrzebuje teraz czasu, przestrzeni i prywatności.

Występ arystokratki poprzedziło mnóstwo spekulacji dotyczących rodziny królewskiej. Na początku roku Kate przeszła operację jamy brzusznej. Dodajmy, że ze zdrowiem króla Karola III także nie jest najlepiej. Kilka tygodni temu zdiagnozowano u niego raka.