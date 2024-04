Media zalała fala informacji dotyczących przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Serwis Goniec.pl ujawnił akta sprawy celebrytki sprzed lat. W związku z nowymi doniesieniami telewizja Polsat zdecydowała się podjąć radykalne kroki w sprawie programu "Dagmara szuka męża". Zostanie usunięty z nadawania na wszystkich platformach.

Polsat podjął radykalne kroki ws. show Kaźmierskiej. Program znika z anteny Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Dagmara Kaźmierska w ostatnim czasie stała się jedną z najbardziej popularnych gwiazd telewizji Polsat. Wszystko za sprawą jej udziału w programie "Taniec z Gwiazdami" oraz jej reality show "Dagmara szuka męża". Przypomnijmy, że jej telewizyjna kariera zaczęła się od formatu "Królowe Życia" emitowanego na antenie TTV.

W czwartek 25 kwietnia na portalu Goniec.pl opublikowano artykuł "Jak gwiazda Polsatu kazała zgwałcić Marysię. Mroczne tajemnice Królowej Życia". Ujawniono w nim akta z przestępczej działalności Dagmary Kaźmierskiej.

Przypomnijmy, że zanim 49-latka stała się gwiazdą telewizji, była gwiazdą agencji towarzyskiej. W 2009 roku została zatrzymana, a następnie skazana prawomocnym wyrokiem za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji".

Na dodatek we wspomnianym artykule opublikowano zeznana byłej pracownicy celebrytki. Jak można było przeczytać, kiedy kobieta chciała uciec, jej szefowa miała ją pobić, a "za karę" miała zlecić na niej gwałt.

W związku z nowymi doniesieniami dotyczącymi "Królowej Życia" telewizja Polsat miała podjąć radykalne kroki w sprawie jej formatu. Jak poinformował Onet, zmieniono ramówkę stacji. W sobotę o godzinie 15:45 miała zostać wyemitowana powtórka trzeciego odcinka programu "Dagmara szuka męża". W zaistniałych okolicznościach widzowie nie zobaczą reality show z udziałem celebrytki.

Z kolei jak dowiedział się "Pressserwis", program do odwołania ma zniknąć ze wszystkich anten Polsatu oraz platformy streamingowej Polsat Box Go. Tę informację potwierdził również rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus, Tomasz Matwiejczuk.

Dagmara Kaźmierska zniknęła z Wikipedii

Kim jest Dagmara Kaźmierska? To pytanie pojawiło się pewnie w głowach wielu osób w obliczu nowych informacji dotyczących jej przeszłości. Tej, o której sama Kaźmierska pisała w dwóch książkach, czy opowiadała podczas wywiadów. Pobyt w więzieniu z pewnością nie był łatwy dla kogoś, kto kocha luksus, złoto i pieniądze.

Gdzie najszybciej można znaleźć informacje na temat danej osobie? Oczywistym miejscem jest Wikipedia. Tu jednak internautów czeka bardzo niemiła niespodzianka. Karta dotycząca królowej życia została usunięta.

"Przepraszamy, ale ta strona została niedawno (w ciągu ostatnich 24 godzin) usunięta. Poniżej znajduje się rejestr usunięć, zabezpieczeń i zmian nazwy tej strony" – można było przeczytać w komunikacie z 25 kwietnia 2024 roku. Klikając linki, można zobaczyć, co znajduje się w roboczej wersji notatki na jej temat. A tam znajdziecie zażartą dyskusję wikipedystów na temat jej osoby.