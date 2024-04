El Dursi zaskoczyła wyznaniem u Wojewódzkiego. Nie uwierzycie, jak chciała nazwać syna

Niedawno na kanapie u Kuby Wojewódzki zasiadła Klaudia El Dursi i Klaudiusz Ševković. Pod koniec programu rozmowa zeszła na temat nietypowych imion dla dzieci. Goście zaskoczyli gospodarza pomysłami, jakie mieli na imiona dla swoich pociech. Król TVN-u nie dowierzał po tym, co usłyszał od prowadzącej "Hotelu Paradise".

El Dursi zaskoczyła u Wojewódzkiego. Chciała dać synowi nietypowe imię Fot. player.pl

We wtorek (16 kwietnia) stacja TVN wyemitowała kolejny odcinek programu Kuby Wojewódzkiego. Na kanapie u showmana zasiedli: prowadząca "Hotelu Paradise" Klaudia El Dursi i Klaudiusz Sevković, który był uczestnikiem pierwszej edycji "Big Brothera".

***

"Gulszas, a jak myślisz...". Jesteś fanem "Big Brothera"? [QUIZ]

El Dursi zaskoczyła u Wojewódzkiego. Chciała dać synowi nietypowe imię

Pod koniec programu poruszono temat pomysłów na nietypowe imiona dla dzieci zaproszonych gości. Kuba Wojewódzki rzucił do Sevkovića, że jego dzieci "mają jakieś szatańskie imiona". Uczestnik pierwszej edycji "Big Brothera" bardzo szybko pospieszył z wyjaśnieniem. – Szatańskie... Córka ma Vanessa Beverly, a syn Tiger – odpowiedział.

– Ale to jest imię, czy kierunek nawigacji? – żartował samozwańczy "król TVN-u". – Gdzie pani idzie? Vanessa Beverly... A syn jak? – kontynuował Wojewódzki. Sevković powtórzył, że jego syn ma na imię Tiger. Dziennikarz nie mógł wyjść z podziwu, tłumacząc swojemu gościowi, że "nie ma polskiego imienia Tiger". Ten ponownie miał wytłumaczenie: – Jak nie ma... Dariusz Tiger Michalczewski.

– I on się nazywa Tiger Sevković – nie dowierzał Wojewódzki. – Claudio Tiger Sevković, ale Claudio wszyscy zapomnieli. Mógł się gorzej nazywać, bo w drodze do szpitala zmieniłem mu imię (...) miał się nazywać Claudio Angelo, ale stwierdziłem, że to nie to – podsumował Sevković.

To, co powiedział uczestnik "Big Brothera" bardzo rozbawiło zgromadzoną w studio publiczności oraz siedzącą obok niego na kanapie Klaudię El Dursi. Wojewódzki jednak nie zapomniał o celebrytce i bardzo szybko rzucił do niej: – Ty też chciałaś nazwać Denis syna, nie?

El Dursi zdecydowała się na zaskakujące wyznanie. Jak sama przyznała, były jeszcze lepsze pomysły na imię dla jej pociechy. – Były jeszcze lepsze pomysły od Denis. Aladyn chciałam – zdradziła. – Jak? Bo nie zrozumiałem... Aladyn !? – powtarzał zaskoczony Wojewódzki. – Tak, bardzo – wyznała celebrytka.

Gospodarz programu ponownie zażartował, nawiązując do słynnej bajki: – Potrzyj syna, bo coś ciemno (...) Wyobraźcie sobie kościół: "Czy ty Aladynie El Dursi przystępujesz do komunii?". Ku*wa. Aladyn El Dursi. Od razu bym od niego dywan kupił – podsumował, po czym studio ponownie zalało się falą śmiechu.

Po chwili Klaudia El Dursi zdradziła, że inną opcją było nazwanie syna Dante Samuel. – Przecież, jak ty byś przez okno wołała wieczorem, to zanim wymienisz imiona, to zmierzch będzie. Dante Samuel Salvador Aladyn El Dursi – nie odpuszczał Wojewódzki.

Prowadząca "Hotelu Paradise" bardzo szybko wytłumaczyła swoje pomysły. – Nie. Miał być albo Dante, albo Samuel, a jest Jasiu (...) Jeszcze Leszczyński na to wszystko. W ogóle nie ma El Dursi, nie wiem jak to. Owoc mych lędźwi bez mojego nazwiska – podsumowała celebrytka z uśmiechem na twarzy.

Lista najbardziej oryginalnych imion w 2023 roku. Z niektórymi nawet językoznawcy mieli problem

Rada Języka Polskiego na swojej stronie publikuje opinie, które wydaje na prośbę zaskoczonych urzędników. Na portalu TopNewsy mogliście przeczytać o imieniu Lain, które rodzice chcieli nadać swojemu synowi w Grudziądzu.

Takich nietypowych pomysłów w 2023 roku było znacznie więcej – w sumie RJP na stronie wylistowało 30 opinii dot. imion.

Oto najbardziej osobliwe imiona, przy których urzędnicy rozkładali ręce. Z nimi nawet eksperci mieli problem: Irbis, Mikayla, Rodmir, Sasha, Primia, Cloé, Charlie, Neron, Jwona, Orsula, Eden, Joachin, Zoša, Iskierka, Cory, Lain, Eff, Ant, Naomi B, Misuzu, Casey i Cassey, Ratislau, Artemius, Bartosh, Jan Chryzostom, Catalina, Sam, Ferenc.