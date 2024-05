P remier Leszek Miller grzmiał na członków swojego rządu, a minister Danuta Hübner wypominała kolegom zaległości – tak wspomina gorący czas rozmów z Unią Europejską na ostatniej prostej przed naszą akcesją do Wspólnoty jeden z ówczesnych negocjatorów Jacek Piechota. I nie są to jedyne wspominki, które pojawiają się 1 maja 2024 roku, w 20. rocznicę wstąpienia Polski do EU.





Zdradził, jak wyglądały kulisy negocjacji z Brukselą. "Premier Miller grzmiał na ministrów"

Piotr Brzózka

