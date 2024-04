Kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego dopiero co wystartowała, ale niektórym politykom już teraz dość mocno udzielają się emocje. Leszek Miller skomentował w mediach społecznościowych sobotnią wypowiedź Joanny Scheuring-Wielgus. Wiceministerka kultury stwierdziła, że "Polskę do UE wprowadziła Lewica", co europosłowi bardzo się nie spodobało.

W sobotę Lewica oficjalnie zainaugurowała kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. W trakcie konwencji poznaliśmy także listy kandydatów tego ugrupowania do europarlamentu. W Poznaniu "jedynką" będzie Joanna Scheuring-Wielgus, obecna wiceministerka kultury.

– Silna zjednoczona Unia to dla nas dobry scenariusz. Jeśli jesteśmy w tej rodzinie, to nie musimy się bać o życie naszych bliskich – mówiła w sobotę Scheuring-Wielgus.

Leszek Miller skrytykował Joannę Scheuring-Wielgus. Poszło o Polskę w UE

Następnie z ust polityczki padły słowa, które mocno skrytykował Leszek Miller. – Dlatego kluczowe jest, by 9 czerwca zagłosować na Lewicę, która wprowadziła Polskę do Unii, stoi za słabszymi. Demokracja, wolność, nasza obecność w Unii Europejskiej nie są dane raz na zawsze – stwierdziła wiceministerka kultury.

Do jej wypowiedzi w niedzielę odniósł się były premier, który w obecnej kadencji PE jest europosłem z ramienia Koalicji Europejskiej (wspólna lista PO, Zielonych, SLD, PSL i Nowoczesnej).

"Joanna Scheuring-Wielgus nawołuje, żeby 9 czerwca zagłosować na Lewicę, bo 'Lewica wprowadziła Polskę do UE'. To nieprawda. Polskę do Unii Europejskiej wprowadziła koalicja SLD, UP, PSL albo jak kto woli rząd Leszka Millera" – napisał doświadczony polityk, ale na tym nie poprzestał.

"To nieładnie kłamać i to na progu kampanii wyborczej" – dodał Leszek Miller w swoim wpisie w serwisie X.

To nie pierwszy przykład napięcia, jakie panuje obecnie na lewicy. W ostatnich dniach głośno było o Łukaszu Kohucie, europośle tego ugrupowania, który miał kandydować 9 czerwca z okręgu na Śląsku. I kandydować będzie, ale w innych barwach politycznych.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Maciej Kopiec, senator i współprzewodniczący Nowej Lewicy na Śląsku, przekazał w połowie kwietnia, że zarząd wojewódzkich struktur jednomyślne zarekomendował kandydaturę Kohuta.

"Łukasz dysponuje wsparciem struktur, decyzja jest w rękach Roberta Biedronia, lidera frakcji Wiosna" – poinformował Kopiec, a jego wpis podała dalej posłanka Anna Maria Żukowska i dodała, że popiera tę decyzję.

Na jej słowa zareagowała wtedy Paulina Matysiak, posłanka Partii Razem. Pomiędzy polityczkami doszło do spięcia. "Aniu, o czym Ty piszesz? Przecież to wy już dawno przyszliście do Razem z propozycją jedynki na Śląsku. Bo wam najbardziej zależy na Warszawie i Wrocławiu. Traktujmy siebie poważnie" – skomentowała.

W dyskusję włączył się Maciej Kopiec. "Odsyłam Cię, Paulino, do statutu Nowej Lewicy. Przeczytasz tam, że kandydatury zależą od rekomendacji wojewódzkiej, a śląskie decyduje o śląskim w śląskim, nie w Warszawie" – napisał.

Inny pomysł na śląską "jedynkę" lewicy mieli także Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty. – Robert Biedroń oraz Włodzimierz Czarzasty zaproponowali Partii Razem pierwsze miejsce na liście lewicy w województwie śląskim. Zaakceptowaliśmy to – powiedział katowickiej "Gazecie Wyborczej" poseł Maciej Konieczny.

W rozmowie z dziennikarzami polityk stwierdził ponadto, że "jako poseł z Katowic zajmujący się w Razem tematyką europejską jest on naturalnym kandydatem Razem do startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego".

Efektem tego sporu był transfer Łukasza Kohuta do Koalicji Obywatelskiej. "Uważam, że to mieszkańcy województwa śląskiego, a nie warszawskie władze powinny decydować, jakich chcą mieć przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. W związku z powyższym podjąłem decyzję o starcie do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Obywatelskiej, która zapewniła mi szansę startu w tych wyborach" – napisał.

O kulisach europoseł opowiedział także w rozmowie z naTemat.pl. – Jeśli chodzi o struktury Nowej Lewicy w województwie śląskim, to mam satysfakcję, że większa część tych struktur chce mi pomóc w kampanii. Po prostu ścięto wykonaną przez nich ciężką pracę. Naprawdę to doceniam. To pokazuje, że ludzie w partiach mają kręgosłupy moralne. Na tych ludzi w terenie naprawdę można liczyć – powiedział polityk naszemu reporterowi Alanowi Wysockiemu.