Luna dała radę w Malmö! Tak Polka wypadła podczas półfinału Eurowizji

Za nami występ reprezentantki Polski podczas 68. Konkursu Piosenki Eurowizji w Szwecji. Luna poradziła sobie śpiewająco z piosenką "The Tower" na żywo. Publiczność w Malmö była zachwycona.

Jak podczas pierwszego półfinału Eurowizji poradziła sobie Luna? Fot. nearchos / SplashNews.com / East News

Eurowizja 2024: występ Luny w Malmö

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w 2024 roku Eurowizja odbywa się w Malmö w Szwecji. To tam poznamy następnego laureata kryształowego mikrofonu, który w poprzedniej edycji wydarzenia zdobyła Loreen z utworem "Tattoo". Nadmieńmy, że to już siódmy raz, kiedy Szwecja jest gospodarzem muzycznego show.

We wtorek (7 maja) o godz. 21 rozpoczął się pierwszy półfinał Eurowizji. Jak co roku do wielkiego finału automatycznie przechodzą następujące państwa: Francja (Slimane, "Mon amour"), Hiszpania (Nebulossa, "Zorra"), Niemcy (Isaak, "Always On The Run"), Wielka Brytania (Olly Alexander, "Dizzy"), Włochy (Angelina Mango, La Noia"), a także Szwecja (jako gospodarz).

W pierwszym półfinale mieliśmy szansę usłyszeć reprezentantkę Polski, czyli Lunę, która - krótko mówiąc - utarła nosa hejterom. Polka pojawiła się na scenie w towarzystwie pary tancerzy, a także dwóch wież inspirowanych szachami. W trakcie występu 24-latka udawała, że siedzi na wielkim czerwonym rumaku.

Jeśli chodzi o wokal, Luna popracowała nad emisją i w końcu zapanowała nad swoim głosem. Podczas półfinałowego starcia wypadła zdecydowanie lepiej niż na eurowizyjnych imprezach w Londynie i Amsterdamie.

Publiczność w Malmö Arena nagrodziła Lunę gromkimi brawami. Jeśli wierzyć zakładom bukmacherskim, Polska znajdzie się wśród finalistów 68. Konkursu Piosenki Eurowizji.

Pierwszy półfinał Eurowizji 2024. Kto występuje?

W pierwszym półfinale o awans do kolejnego etapu Eurowizji powalczy 15 państw. Oto lista:

1. Cypr (Silia Kapsis, "Liar")

2. Serbia (Teya Dora, "Ramonda")

3. Litwa (Silvester Belt, "Luktelk")

4. Irlandia (Bambie Thug, "Doomsday Blue")

5. Ukraina (Alyona Alyona i Jerry Heil, "Teresa & Maria")

6. Polska (Luna, "The Tower")

7. Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim")

8. Islandia (Hera Bjork, "Scared of Heights")

9. Słowenia (Raiven, "Veronika")

10. Finlandia (Windows95man, "No Rules!")

11. Mołdawia (Natalia Barbu, "In the Middle")

12. Azerbejdżan (Fahree, "Özünlə Apa")

13. Australia (Electric Fields, "One Milkali")

14. Portugalia (Iolanda, "Grito")

15. Luksemburg (Tali, "Fighter")

Drugi półfinał zapowiedziano na czwartek (9 maja). Wówczas na scenie pojawią się reprezentanci m.in. Grecji (Marina Satti, "Zari"), Szwajcarii (Nemo, "The Code"), Czech (Aiko, "Pedestal") i Izraela (Eden Golan, "Hurricane").

