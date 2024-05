Luna jest córką milionera. Jej ojciec to założyciel "keczupowego imperium"

W tym roku Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji reprezentowała Luna. Bardzo szybko jednak wyszło na jaw, że artystka pochodzi z dobrego domu. 24-latka jest córką Andrzeja Wielgomasa, założyciela firmy Dawtona, która specjalizuje się w przetwórstwie warzyw i owoców.

Kim są rodzice Luny? Ojciec wokalistki to założyciel firmy Dawtona Fot. Rex Features/East News; gov.pl

We wtorek 7 maja Luna podczas pierwszego półfinału wykonała piosenkę swojego autorstwa "The Tower". Niestety swoim występem nie zagwarantowała Polsce wejścia do wielkiego finału, który odbędzie się w sobotę (11 maja).

Awansowały do niego: Serbia (Teya Dora, "Ramonda"), Portugalia (Iolanda, "Grito"), Słowenia (Raiven, "Veronika"), Ukraina (Alyona Alyona i Jerry Heil, "Teresa & Maria"), Litwa (Silvester Belt, "Luktelk"), Finlandia (Windows95man, "No Rules!"), Cypr (Silia Kapsis, "Liar"), Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"), Irlandia (Bambie Thug, "Doomsday Blue") i Luksemburg (Tali, "Fighter").

Kim są rodzice Luny? Ojciec wokalistki to założyciel firmy Dawtona

Nie wszyscy wiedzą, że Luna to tak naprawdę Aleksandra Katarzyna Wielgomas. 24-letnia wokalistka jest córką Andrzeja Wielgomasa, założyciela i właściciela firmy Dawtona. Przypomnijmy, że firma istnieje już od ponad 30 lat i zajmuje się przetwórstwem warzyw i owoców. Nie bez powodu nazywana jest ona "keczupowym imperium", bo właśnie z tego słynie najbardziej – z keczupu i koncentratów pomidorowych.

Dawtona produkuje również przetwory warzywne i owocowe, przeciery, sosy i soki. Jak podaje portal dlahandlu.pl, na ten moment, zatrudnianych jest około 1200 osób, a kapitał zakładowy firmy wynosi około 305 mln złotych. Z kolei bizraport.pl wycenił wartość firmy na ponad 876 mln złotych.

Firma znajduje się w podwarszawskim Błoniu. Do produkcji swoich przetworów wykorzystują głównie owoce i warzywa z własnych pól. Uprawy Dawtony wynoszą ponad 4500 ha. Firma co roku otrzymuje plony od łącznie 2 tys. gospodarstw rolnych.

Jak Luna zareagowała na wyniki?

Jak pisaliśmy w naTemat, naszej reprezentantce nie udało się przejść do ścisłego finału. Tuż po zakończeniu pierwszego półfinału odbyła się konferencja z 10 finalistami. Luna naturalnie na niej się nie pojawiła. Jednak tuż po fatalnych wiadomościach, wokalistka wyruszyła do hotelu. Nie chciała rozmawiać z dziennikarzami, nie udzielając tym samym żadnego wywiadu.