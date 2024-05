Ekspertka w gorzkich słowach o występie Luny. Wytknęła jej największe błędy

Klaudia Zawistowska

W torkowy wieczór w wielu polskich i europejskich domach należał do bardzo emocjonujących. Wszystko za sprawą pierwszego półfinału Eurowizji 2024. Udział wzięła w nim reprezentantka Polski. Luna zaśpiewała "The Tower" i niestety nie awansowała do finału. Trenerka głosu gorzko oceniła jej występ.