Szwedzki artysta poparł Palestynę na Eurowizji. Nie mógł pokazać flagi, więc zrobił coś wymownego

Zuzanna Tomaszewicz

68. Konkurs Piosenki Eurowizji wzbudził kontrowersję za sprawą dopuszczenia Izraela do uczestnictwa. Organizatorzy zawczasu zastrzegli sobie prawo do tego, by na ich imprezie pojawiły się wyłącznie flagi państw biorących udział w konkursie. Barw Palestyny nie zobaczymy zatem w Malmö Arena. Eric Saade, zdobywca 3. miejsca w 2011 roku, postanowił jednak w wymowny - i dość sprytny - sposób pokazać swoje poparcie dla mieszkańców Strefy Gazy.