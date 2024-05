Zagraniczni widzowie w szoku po Eurowizji. Tak zareagowali na porażkę Luny

Za nami pierwszy półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Poznaliśmy pierwszą dziesiątkę artystów, którzy awansowali do wielkiego finału. W sobotę 11 maja na scenie w Malmö Arena nie zobaczymy reprezentantki Polski. Zagraniczni fani nie kryją rozczarowania werdyktem. Tak skomentowali porażkę Luny z piosenką "The Tower".

Eurowizja 2024: Zagraniczni widzowie komentują porażkę Luny Fot. Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva Oy/East News

We wtorek 7 maja odbył się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Do finału, który odbędzie się w sobotę (11 maja), przeszły te kraje: Serbia (Teya Dora, "Ramonda"), Portugalia (Iolanda, "Grito"), Słowenia (Raiven, "Veronika"), Ukraina (Alyona Alyona i Jerry Heil, "Teresa & Maria"), Litwa (Silvester Belt, "Luktelk"), Finlandia (Windows95man, "No Rules!"), Cypr (Silia Kapsis, "Liar"), Chorwacja (Baby Lasagna, "Rim Tim Tagi Dim"), Irlandia (Bambie Thug, "Doomsday Blue") i Luksemburg (Tali, "Fighter").

Eurowizja 2024: Zagraniczni widzowie komentują porażkę Luny

Ku zdziwieniu polskich fanów Eurowizji, naszej reprezentantce nie udało się przejść do ścisłego finału. W sobotę nie usłyszymy "The Tower" w wykonaniu Luny. Co ciekawe, Luna naprawdę poradziła sobie na scenie w Malmö.

Jeśli chodzi o wokal, było słychać, że 24-latka popracowała nad emisją i w końcu zapanowała nad swoim głosem. Podczas półfinałowego starcia wypadła zdecydowanie lepiej niż na eurowizyjnych imprezach w Londynie i Amsterdamie. Dodatkowo mogła pochwalić się iście eurowizyjnym stagingiem, ale najwyraźniej to nie wystarczyło, by przekonać do siebie telewidzów i słuchaczy.

Jak się okazuje, ostateczny werdykt zaskoczył nie tylko Polaków. Zagraniczni fani Konkursu Piosenki Eurowizji w komentarzach pod nagraniem z wtorkowego półfinału dali upust swoim emocjom. Większość z nich nie może zrozumieć, co się stało, że Luna nie zakwalifikowała się do sobotniego koncertu.

"To absurd, naprawdę podobała mi się ta piosenka, nie mogę uwierzyć, że się nie zakwalifikowała. Pozdrowienia z Chorwacji"; "Bardzo mi przykro... Polska zasłużyła na awans do finału. Oddałem Ci mój głos"; "Nie rozumiem, dlaczego nie jest w finale! Buziaki z Barcelony"; "Jestem bardzo rozczarowana. Naprawdę chciałam zobaczyć ją znowu śpiewającą – zasługiwała na coś lepszego" – pisali zawiedzeni internauci.

"Szkoda, że ​​Polska się nie zakwalifikowała. Byłem na 100% pewien, że tak się stanie. I za każdym razem, gdy słyszałem inny kraj, byłem niespokojny. Całkowicie niedoceniony występ. Eurowizja właśnie taka jest… Luna, byłaś wspaniała"; "Byłem dosłownie zszokowany, gdy zobaczyłem, że Polsce nie udało się zakwalifikować do finału! Moja ulubiona piosenka obok Chorwacji. I tak jestem z Chorwacji"; "12 punktów z Niemiec" – czytamy dalej.