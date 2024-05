Sędzia Tomasz Sz. miał podróżować do Mińska niczym Bond. Prawda okazała się boleśnie banalna

Piotr Brzózka

N ie leciał do Mińska via Stambuł. Nikt go nie przerzucał ciemnym lasem. Nie było też żadnej innej spektakularnej akcji. Na Białoruś wyjechał najzwyczajniej w świecie, przekraczając granicę przez jedyne działające przejście. Jak to możliwie, skoro sędzia Tomasz Sz. od miesięcy miał być pod obserwacją polskich służb?