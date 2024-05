Odliczamy godziny do wielkiego finału Eurowizji. Tymczasem na profilu naszej reprezentantki Luny, której nie udało się awansować, pojawiła się wymowna publikacja. Artystka wspomniała o wojnie. Na jej kostiumie widnieją też zdjęcia innych reprezentantów, w tym zdyskwalifikowanego Holendra Joosta Kleina.

Fot. Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva Oy/East News // Fot. Instagram / Luna

Luna i jej wymowny wpis... przed finałem

Eurowizja, jak co roku, budzi skrajne emocje. Tak jest i tym razem. 7 maja w pierwszym półfinale konkursu wystąpiła Luna z piosenką "The Tower". Niestety, nie znalazła się wśród "szczęśliwej dziesiątki", która przeszła do finału. Od tamtej pory 24-letnia wokalistka nieco wycofała się z social mediów.

Jednak w sobotnie południe Luna dodała nowy post. Podał go dalej profil @eurowizjaorg. "Luna wspiera uczestników Eurowizji 2024. Piękny gest i tak potrzebny dzisiaj. Dziękujemy Luna! Niech muzyka nas łączy, a nie dzieli" – czytamy w opisie.

Na fotografii widzimy artystkę w słynnym czerwonym płaszczu, który miała na sobie podczas występu w Malmö. Na nim przypięto zdjęcia artystów i artystek z tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji.

Na samym środku widzimy m.in. kadr Joosta Kleina, który został wykluczony na kilka godzin przed sobotnim finałem. Na policzkach Luny nie da się też nie zauważyć napisu "no war".

Warto jednak wspomnieć, że Luna nie umieściła w swoim poście flagi Izraela ani zdjęcia jego reprezentantami reprezentantki.

Atmosfera wokół Eurowizji gęstnieje...

Przypomnijmy, że choć Eurowizja stara się odcinać od polityki, to wielu fanów uważa, iż swoimi decyzjami udowadnia zupełnie coś innego. Po wykluczeniu Rosji z konkursu w 2022 roku (z powodu inwazji na Ukrainę) Europejska Unia Nadawców stanęła przed kolejnym pytaniem – czy zabronić występu Izraelowi?

Ostatecznie jednak reprezentantka Izraela Eden Golan zaśpiewała utwór "Hurricane" w drugim półfinale i awansowała do kolejnego etapu. Jej występ zaplanowano także 11 maja w Malmö.

Jej udział wciąż budzi kontrowersje. Wszystko z powodu bombardowań na terenie Palestyny, które nasiliły się po wydarzeniach z 7 października, gdy Hamas przeprowadził serię ataków terrorystycznych w południowym Izraela. Zginęło wtedy 1139 osób.

W Gazie z dnia na dzień rośnie liczba ofiar śmiertelnych (bilans wynosi obecnie ponad 33 tys., z czego 70 proc. stanowią kobiety i dzieci). Zgodnie z doniesieniami UNRWA (Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie) Palestyńczycy i inni mieszkańcy Gazy stoją w obliczu klęski głodu wywołanej przez człowieka. Ponadto państwo Izrael jest oskarżane o ludobójstwo na Palestyńczykach.