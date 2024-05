Wojewódzki nie odpuścił Young Leosi i Blonsky'emu. "Kto z kim jest dla pieniędzy"

W ostatnim odcinku show Kuby Wojewódzkiego gośćmi była jedna z najpopularniejszych par młodego pokolenia: Young Leosia i Kacper Blonsky. Zakochani porozmawiali z samozwańczym "królem TVN" na temat swojej relacji. Mimo wszystko, w pewnym momencie padło krępujące pytanie. Dziennikarz wspomniał o pieniądzach.

We wtorek (14 maja) stacja TVN wyemitowała kolejny odcinek programu Kuby Wojewódzkiego. Na kanapie u showmana zasiedli: piosenkarka i rapera Young Leosia, YouTuber Kacper Blonsky oraz ceniony językoznawca profesor Jerzy Bralczyk.

Przypomnijmy, że Young Leosia i Blonsky są parą. Już na samym początku programu Wojewódzki nie szczędził im komplementów. W swojej zapowiedzi przedstawił ich jako "zupełnie inny biegun polskiego show-biznesu". "Para, która uosabia marzenia, marzenia o sukcesie, marzenia o miłości, marzenia o wolnym życiu, marzenia o tym, jak wykorzystać swoje dwadzieścia parę lat" – zaznaczył Wojewódzki.

Pierwsze doniesienia o nowym związku Young Leosi pojawiły się w sieci na przełomie września i października ubiegłego roku. Wówczas "detektywi z TikToka" połączyli ją z Kacprem Blonskym. Dostrzegli, że para spędza ze sobą dużo czasu. Na dodatek nie umknął im fakt, że para trzymała się za ręce na jednym ze stories opublikowanym przez ich wspólnego znajomego – Marcina Dubiela.

Z czasem plotki okazały się prawdą. Teraz para o swojej relacji opowiedziała w programie Wojewódzkiego. W pewnym momencie padło niezręczne pytanie. – Jesteście gotowi na szczerą rozmowę? Bo wydaję mi się, że obydwoje słyniecie z tego, że jesteście szczerzy i szczerości od was publiczność i ja oczekują – podkreślił Wojewódzki, po czym rzucił: – Kto jest z kim dla pieniędzy?

Na publiczności wybrzmiał śmiech, a Young Leosia bez zastanowienia odpowiedziała: – Ja z Kacprem. – Okej, to mamy odhaczone – zażartował samozwańczy "król TVN-u". – Ja myślę, że ja z Sarą – wtrącił Kacper. Mimo wszystko dziennikarz nie odpuszczał: – Kto zarabia lepszy hajs? – dopytywał, na co raperka odpowiedziała, że ciężko to określić.

– Dobra inaczej zadam to pytanie. Jak to jest być z kobietą, która zarabia więcej? – wtórował Wojewódzki. Blonsky'ego lekko zamurowało i nie wiedział, co odpowiedzieć dziennikarzowi. Young Leosia po chwili wtrąciła się, zaprzeczając: – Nieprawda! Cicho, jeszcze mu nie powiedziałam – zażartowała. – Muszę powiedzieć, że dobrze – ciągnął dalej żart Blonsky.

Jak się okazało, para mieszka razem. – Tak, tak. U Sary – żartował dalej youtuber. Po chwili zakochani przyznali, że mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu. Oprócz tego przyznali, że w codziennych czynnościach mają podział obowiązków. Po chwili Wojewódzki zapytał: – Jesteście bardziej popularną parą niż Roxie Węgiel i Kamil Mglej? – Kevin chyba – poprawiła dziennikarza Young Leosia. – Zapisałem Kamil – odrzekł. – To wszystko wyjaśnia – podsumował Blonsky.