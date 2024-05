Tomasz Kammel przez wiele lat współpracował z Telewizją Polską. Przez ten czas stał się jedną z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych twarzy stacji. Teraz profil tele.nostalgia na Instagram opublikował zdjęcie prezentera sprzed blisko 20 lat. Sam Kammel nie mógł wyjść z podziwu.

Tomasz Kammel w TVP. Tak prezenter wyglądał blisko 20 lat temu Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Tomasz Kammel od ponad 25 lat pracuje w mediach. Na swoim koncie ma doświadczenia związane z realizacją programów różnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. Jednak jego "stacją matką" pozostaje TVP.

Gdy w Polsce rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a Telewizja Polska dla wielu była bardzo upolitycznionym miejscem Kammel nie mógł narzekać na brak pracy. Nawet po rewolucji na Woronicza pozostawał prowadzącym "Pytanie na śniadanie". Niestety widzowie nie mogą już go oglądać w gronie gospodarzy popularnej śniadaniówki.

Tomasz Kammel w TVP. Tak prezenter wyglądał blisko 20 lat temu

Tomasz Kammel 12 lipca tego roku będzie obchodził 52. urodziny. Teraz profil "TeleNostalgia" na Instagramie opublikował zdjęcie prezentera sprzed blisko 20 lat. Na załączonej fotografii gwiazdor TVP prowadził studio "Jedynki". Był rok 2005. Miał wtedy 33 lata. Sam prezenter nie mógł wyjść z podziwu. Na InstaStories opublikował wspomniane zdjęcie, opatrując je wymownym komentarzem: "To dopiero niezłe wykopalisko".

Tomasz Kammel – kariera

Przypomnijmy, że Tomasz Kammel urodził się 12 lipca 1971 roku w miejscowości Cieplice Śląskie-Zdrój. Ukończył germanistykę z tytułem magistra na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jego przygoda z mediami rozpoczęła się już podczas studiów. Wówczas prowadził audycje radiowe w Muzycznym Radiu FM. Chwilę później przeprowadził się do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę w Radiu Wawa.

Pracę w Telewizji Polskiej rozpoczął w 1997 roku. Był gospodarzem wielu programu rozrywkowych takich jak: "Randka w ciemno", "Wykrywacz kłamstw", "Miasto marzeń" czy "Sekrety rodzinne". Chwilę później otrzymał ofertę prowadzenia śniadaniówki "Kawa czy herbata?", a także serwisu informacyjnego "Teleexpress".

Tak minęło mu 20 lat. Nagle we wrześniu 2007 roku publiczny nadawca poinformował o rozwiązaniu kontraktu z prezenterem. Co było powodem? Udział gwiazdy TVP w programie "Taniec z Gwiazdami", emitowanego wówczas na antenie konkurencyjne stacji TVN. Jednak przerwa nie trwała zbyt długo, gdyż kilka miesięcy później Kammel powrócił do "stacji matki".

17 marca 2011 powrócił do TVP, prowadząc programy stacji takie jak "Pytanie na Śniadanie", "The Voice of Poland", "The Voice Kids", "The Voice of Senior", "Dance Dance Dance". Obecnie można było go oglądać na antenie publicznego nadawcy podczas ostatniej edycji "The Voice Kids". Mimo wszystko jego przyszłość w TVP nie jest pewna.

Przypomnijmy, że niedawno Kammel opublikował pożegnalny wpis, informując, że jego przygoda ze śniadaniówką dobiegła końca. "Jestem szczęściarzem, że mogłem być częścią takiego przedsięwzięcia. Dziękuję Wam (WSZYSTKIM) za FAJNE magiczne 15 lat. A gdy mówię WSZYSTKIM, to Was też mam na myśli. Bo bez Was to nie ma sensu, nasi kochani Widzowie" – podsumował.