Pokazano nowe zdjęcia z 2. sezonu "The Last of Us". Widzimy na nim Ellie z dziewczyną

Zdjęcia do drugiego sezonu "The Last of Us" wciąż trwają. W mediach społecznościowych pojawił się kadr z nadchodzącej odsłony, na którym widzimy Ellie w towarzystwie swojej dziewczyny.

Pokazano zdjęcia Belli Ramsey i Isabeli Merced z 2. sezonu "The Last of Us". Fot. kadry z serialu "The Last of Us" i gry "The Last of Us II"

"The Last of Us" to kolejny serial w dorobku HBO Max (po "Grze o tron" i "Sukcesji), który zgromadził pokaźne grono odbiorców i zdobył nominacje do Złotych Globów oraz Emmy. Drugi sezon jest już w drodze, a jako potencjalną datę jego premiery podaje się koniec 2024 roku, bądź początek 2025.

Do obsady serialu o Joelu (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey) dołączyli niedawno m.in. Kaitlyn Dever ("Lekomania") jako Abby, Young Mazino ("Awantura") jako Jesse, a także Isabela Merced ("Dora i Miasto Złota") jako Dina, czyli sympatia głównej bohaterki.

Pierwsze zdjęcie Ellie i Diny w 2. sezonie "The Last of Us"

W grze "The Last of Us II" Ellie poznaje Dinę w osadzie Jackson, którą mogliśmy zobaczyć w jednym z odcinków pierwszego sezonu serialu. To tam osiedlił się brat Joela, Tommy.

Z tygodnia na tydzień w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej informacji dotyczących produkcji "The Last of Us II". Ostatnio na portalu X (dawnym Twitterze) spore zainteresowanie przykuły zdjęcia z planu serialu, na których widać Bellę Ramsey jadącą konno wraz z ubraną w granatową puchówkę z logiem tęczy Isabelą Merced.

Krążący po sieci kadr przedstawia najpewniej moment, w którym (SPOILER!) Ellie i Dina podróżują do Seattle, by namierzyć ludzi odpowiedzialnych za zabicie bliskiej im osoby.

Przypomnijmy, że finał pierwszego "The Last of Us" zakończył się w momencie, w którym Joel ratuje Ellie przed antyrządową organizacją zwaną Świetlikami. Zabija wszystkie osoby znajdujące się w szpitalu. Nadmieńmy, że nastolatka miała zostać poddana operacji pozwalającej na stworzenie szczepionki przeciwko Cordycepsowi.

Później bohaterka próbuje dowiedzieć się od Joela, co tak naprawdę wydarzyło się w szpitalu. Ten kłamie jej w żywe oczy, mówiąc, iż badania nie powiodły się. Na twarzy Ellie maluje się wątpliwość.

Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów i zapewnieniami Craiga Mazina oraz Neila Druckmanna 2. sezon serialu nie przeniesie na ekran całej historii z "TLoU2" - być może zostanie ona rozłożona na jeszcze jeden sezon.

Pedro Pascal odpowiedział ostatnio na pytanie, jakie zmiany czekają widzów w 2. sezonie hitu HBO Max. – Myślę, że scenarzyści znajdą sposób, aby wykorzystać ten niesamowity materiał źródłowy, który mają w zasięgu ręki. (...) Ale nie chciałbym nikomu zepsuć zabawy. Prawda jest taka, że nie posiadam jeszcze wszystkich informacji – wyjaśnił chilijsko-amerykański aktor.

Wiadomo, że Pascal zakończył już zdjęcia do drugiego sezonu, co fanów, którzy nie grali w "The Last of Us II", może nieco zaniepokoić.

