Kolejne szokujące doniesienia o Britney Spears. "Jej stan się pogorszył"

Britney Spears ponownie znalazła się w centrum zainteresowania mediów. Wszystko przez aferę w hotelu Chateau Marmont. Jak donoszą media, piosenkarka ma mieć problemy psychiczne. Osobą za to odpowiedzialną w dużej mierze ma być jej nowy partner.

Britney Spears w kiepskiej kondycji psychicznej. Wszystko przez chłopaka? Fot. B4859 / Avalon/Photoshot/East News

Od dłuższego czasu media na całym świecie skrupulatnie śledzą życie prywatne Britney Spears. Przypomnijmy, że amerykańska wokalistka była przez ponad dekadę pod kuratelą ojca. Uwolniła się z niej dopiero w 2021 roku. Mimo wszystko, wyrok sądu nie zakończył jej konfliktu z ojcem, Jamiem Spearsem, który chciał wzbogacić się na talencie córki.

Media niedawno informowały o zakończeniu sądowego sporu pomiędzy 42-letnią Britney, a jej ojcem. Wyrok zapadł na niekorzyść amerykańskiej wokalistki. Zasądzono wówczas, że Spears ma zapłacić ojcu dwa miliony dolarów na pokrycie kosztów jego prawników.

Britney Spears w kiepskiej kondycji psychicznej. Wszystko przez chłopaka?

Tym razem "królowa popu" ponownie wróciła na okładki. Zapewniła jej to afera w hotelu Chateau Marmont, gdzie świętowała zakończenie rozprawy rozwodowej. Oczywiście gwiazda bawiła się ze swoim nowym partnerem Paulem Richardem Solizem. W pewnym momencie sytuacja wymknęła się spod kontroli. W trakcie hucznej zabawy miało dojść do awantury. W rezultacie Spears miała doznać poważnej kontuzji.

***

Paul Soliz wcześniej pracował u Britney w roli "złotej rączki". Mężczyzna na swoim koncie ma kilka poważnych wyroków. Wśród nich można dostrzec jeden za posiadanie niezarejestrowanej broni. Jak donosi "Us Weekly", mężczyzna ma manipulować Britney oraz sprawiać, że 42-latka odcina się od rodziny.

"Jest okropny (…) Jest źródłem wielu jej problemów i sprawia, że jej stan psychiczny się pogorszył (…) Stara się sprawić, aby przestała ufać najbliższym osobom" – przekazał tabloidowi informator.

W tym momencie warto podkreślić, że Britney Spears w 2007 roku przeszła poważne załamanie nerwowe. To właśnie za jego sprawą wprowadzono kuratelę, a w następstwie ubezwłasnowolnienie. Choć ojciec sprawował opiekę nad artystką, to po czasie oskarżono go o roztrwonienie majątku córki.