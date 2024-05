Incydent z udziałem Szmydta w polskiej ambasadzie. "Nagabywał dyplomatę"

Tomasz Szmydt cały czas przebywa w Mińsku, świadcząc usługi na rzecz rosyjskiej i białoruskiej propagandy. Teraz doprowadził do incydentu pod naszą ambasadą. Polska dyplomacja wyjaśniła, że zbieg nagabywał naszego przedstawiciela w placówce. – Zapraszamy do Polski. Panie sędzio, niech pan wraca – zaapelował rzecznik MSZ, Paweł Wroński.

Incydent z udziałem Tomasza Szmydta w polskiej ambasadzie. MSZ reaguje. Fot. Adam Burakowski / Reporter / East News ; "X" / Screen

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Paweł Wroński wydał komunikat, w którym poinformował o incydencie z udziałem Tomasza Szmydta pod ambasadą Polski w Mińsku.

"Dziś w godzinach porannych, przed budynkiem ambasady w Mińsku, Tomasz Szmydt w otoczeniu reżimowych białoruskich dziennikarzy i służb usiłował nagabywać polskiego przedstawiciela dyplomatycznego. Nasz przedstawiciel nie odpowiedział na zaczepki" – przekazał.

W rozmowie z Polsat News Wroński udzielił więcej informacji na temat niecodziennego zdarzenia. Jak stwierdził, mieliśmy do czynienia z medialnym spektaklem. – Sytuacja była trochę zaskakująca, zachowanie sędziego miało charakter nagabywania – powiedział.

– Zwłaszcza że odbywało się w towarzystwie białoruskiej prasy i ludzi, którzy sprawiali wrażenie, że są pracownikami służb. Miało to raczej charakter medialnego spektaklu, rozgrywanego zapewne na rzecz nowych mocodawców pana Szmydta – dodał.

Wroński wyjaśnił, że jeśli sędzia Szmydt czuje się pokrzywdzony, może wrócić do Polski i złożyć wszelkie dokumenty w odpowiednich instytucjach.

– Skoro jest takim praworządnym obywatelem, może stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, oskarżyć to państwo, które go źle potraktowało. Zapraszamy do Polski. Panie sędzio, niech pan wraca – zaapelował.

Co ciekawe, do sprawy odniósł się również sam Szmydt. W oficjalnym komunikacie, przytaczanym przez rosyjską i białoruską propagandę, możemy przeczytać, że zbieg chciał złożyć szereg dokumentów w Konsulacie Polski w Mińsku.

"Dzisiaj chciałem złożyć (...) pisma skierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. W mojej sprawie Rząd Polski naruszył szereg przypisów zarówno prawa międzynarodowego, jak i krajowego" – przekazał.

***

***

"Niestety polski dyplomata Krzysztof Ożanna nie przyjął dokumentów i odmówił rozmowy. Na pytanie, czy otrzymał zakaz rozmowy ze mną nie odpowiedział, uciekając do windy" – stwierdził.

O tym, co stanie się ze Szmydtem po ucieczce na Białoruś w rozmowie z naTemat mówił emerytowany oficer wywiadu, Vincet Severski.

– Wszystko zależy od możliwości i kompetencji takiego agenta. Szmydt ma potencjał. To inteligentny człowiek, sędzia, osoba z kręgu władzy. Można mu włożyć wiele ciekawych materiałów, które on będzie autoryzował. Od Władywostoku do Kaliningradu będą go pokazywać, a on powie największe bzdury. Ale to nie będzie trwało wiecznie – ocenił.