Radomska-Kamińska doradza ws. ubioru na wesele. Tego koloru powinniście unikać

Lato już za pasem, a razem z nim nadchodzi sezon ślubny. Choć wielu uważa, że wie, jak się ubrać, to goście weselni bardzo często nieświadomie popełniają modowe faux pas. Teraz Irena Radomska-Kamińska rozwiała wszelkie wątpliwości. Jej zdaniem tego typu i koloru kreacji powinniśmy unikać.

Radomska-Kamińska zdradza, jak ubrać się na wesele. Popularne błędy gości Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

O Irenie Kamińskiej-Radomskiej możemy przeczytać w sieci, że jest "cenioną ekspertką z zakresu etykiety, protokołu dyplomatycznego i dress code'u". Szersza publiczność usłyszała o niej, gdy stacja TVN zaprosiła ją do współpracy przy programie "Projekt Lady", gdzie została mentorką.

Od kilku lat format już nie jest kontynuowany. O Kamińskiej-Radomskiej czasem jednak możemy usłyszeć ze względu na wskazówki, którymi się dzieli. "Ale dziwne"; "Kto tak robi"; "W ogóle niepraktyczne" – czytamy w komentarzach pod jej "radami".

Swego czasu mentorka uczyła, jak jeść banana przy użyciu noża i widelca. Innym razem mówiła, że "mężczyźni powinni chodzić tylko w długich spodniach". Niedawno doradzała również, jakie prezenty goście powinni dawać na Pierwszą Komunię Świętą.

Radomska-Kamińska zdradza, jak ubrać się na wesele. Popularne błędy gości

Irena Radomska-Kamińska w rozmowie z Plejadą zdradziła, że największy problem gościom weselnym sprawia dostosowanie ubioru do pory wydarzenia. Co najważniejsze, dress code jej zdaniem zależy od gospodarzy uroczystości.

– Goście powinni dostosować się do dresscode'u, który ustalają gospodarze. To najczęściej są rodzice państwa młodych, bo raczej to oni organizują wesela. Jeżeli to już jest kolejny ślub, to wtedy organizatorami ceremonii są przyszli państwo młodzi i to oni ustalają dress code – zdradziła ekspertka od savoir-vivre'u.

Mentorka znana z programu "Projekt Lady" podkreśliła, że w Polsce zauważalna jest różnica pomiędzy ubiorem weselnym mężczyzn i kobiet.

– W Polsce najczęściej jest duża różnica w tym, jak ubierają się mężczyźni i kobiety. Panowie przychodzą najczęściej w garniturach, czyli w strojach wizytowych, a panie występują w wieczorowych, czyli w długich sukniach. I tutaj mamy taki dysonans – powinno to być spójne – jeżeli mężczyzna jest w garniturze, to kobieta powinna też włożyć sukienkę do kolan, wizytową – doradza Radomska-Kamińska.

***

Jak dobrze znasz "Harry'ego Pottera"? Tylko największy potterhead jest w stanie odpowiedzieć na 100 proc. pytań [QUIZ]

Jak sama twierdzi, dodatkowo jeżeli na zaproszeniu widnieje dress code wieczorowy, to warto pamiętać, że ślub odbywa się w ciągu dnia. Wówczas należałoby sobie przygotować dwie kreacje, by móc przebrać się na wieczorne wydarzenie.

Mało tego, istotny jest również dobór koloru kreacji. Goście weselni powinni pamiętać, że kolor biały zarezerwowany jest dla pani młodej. W związku z tym panie powinny zrezygnować z sukien w jasnych barwach, przypominających biel.

– Nie tylko z białego koloru (powinniśmy zrezygnować – przyp. red.) także odcienie ecru. Biel powinna być zachowana dla panny młodej. Dodatkowo dobrze byłoby nie przyćmić kreacją panny młodej – to jest jednak jej dzień i goście powinni bardzo uroczyście wyglądać, ale bez przesady – podsumowała Irena Radomska-Kamińska.