Miszczak napisał wiadomość do Olejnik. Teraz ujawnia, czego potrzebuje dziennikarka

Monika Olejnik kilka dni temu podzieliła się ze światem przykrą wiadomością. Dziennikarka wyjawiła, że choruje na nowotwór piersi. Po tej informacji spłynęły do niej słowa wsparcia od wielu znanych osób. Jak się okazało, napisał do niej również były szef, Edward Miszczak. Teraz dyrektor Polsatu zdradził, czego potrzebuje dziennikarka.

W niedzielę 12 maja wieczorem Monika Olejnik opublikowała w mediach społecznościowych przejmujący wpis. Dziennikarka poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Wspomniała także o operacji, którą już przeszła.

"W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę – nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuję nowe wyzwania i czuję się dobrze" – napisała Monika Olejnik na Instagramie. Jedna z najpopularniejszych dziennikarek publicystycznych w Polsce postanowiła również zwrócić się do internautów z apelem.

"Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę, Kochani, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie, proszę, aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy, co jeszcze warto przebadać!" – zaapelowała.

Po tej informacji do Moniki Olejni spłynęła cała masa życzeń powrotu do zdrowia. Do dziennikarki zwrócili się nie tylko fani, ale również osobowości znane ze świata show-biznesu. Wśród nich znalazła się między innymi jej redakcyjna koleżanka Anita Werner, która na Instagramie opublikowała wspólną fotografię z dziennikarką.

Olejnik nie ukrywa, że taka reakcja bliskich jej osób oraz fanów bardzo podnosi ją na duchu. Podkreśliła to w jednym z ostatnich odcinków swojego programu "Kropka nad i". – Dziękuję za ciepło, które do mnie płynie – podkreśliła na antenie.

Jak się okazało, wiadomość z życzeniami powrotu do zdrowia wysłał Monice Olejnik również jej były przełożony, Edward Miszczak. Obecny dyrektor Polsatu w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, czego teraz najbardziej potrzebuje dziennikarka.

"Nic nie mogę powiedzieć. Wysłałem jej życzenia powrotu do zdrowia… Ona jest w takim momencie, że potrzebuje wsparcia, ale też potrzebuje ciszy. Ja myślę, że będzie wszystko dobrze i tego jej życzę" – podsumował.

Na co choruje Monika Olejnik?

Rak piersi zaliczany jest do nowotworów złośliwych, które powstają z komórek gruczołu piersiowego. Jest najczęstszym występującym nowotworem złośliwym u kobiet, rozwijającym się miejscowo w piersi oraz mogącym dawać przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych (np. płuc, wątroby, kości i mózgu).

Czy można wskazać jedną przyczynę? Absolutnie nie. Po pierwsze dlatego, że może być ich wiele i mogą być ze sobą powiązane, po drugie dlatego, że nie zostały dokładnie poznane. Najczęściej stosowanym podziałem pod kątem przyczyn są czynniki od nas niezależne – genetyczne (mutacje w obrębie genów BRCA1 i BRCA2), wiek, płeć oraz zależne, takie jak m.in. gospodarka hormonalna, czynniki reproduktywne czy niektóre elementy stylu życia – aktywność fizyczna, masa ciała, stosowanie używek.