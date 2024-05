Ziobro zaskoczył w wywiadzie. Nagle zwrócił się do Olejnik i Stuhra

Zbigniew Ziobro opowiedział dziennikarzom o swojej walce z chorobą, trudnych rokowaniach i czekającej go operacji. Nagle niespodziewanie zwrócił się do Jerzego Stuhra i Moniki Olejnik. Choć wcześniej wielokrotnie stawali po przeciwnych stronach barykady, były minister przekazał im bardzo ważne i ciepłe słowa.

Zbigniew Ziobro o walce z chorobą. Zwrócił się do Olejnik i Stuhra Fot. TV Republika (screen)

Były minister sprawiedliwości od kilku miesięcy walczy z rakiem krtani. Po kolejnej dłuższej nieobecności w mediach Zbigniew Ziobro udzielił właśnie wywiadu "Super Expressowi". Przyznał, że jego stan jest zły, a lekarze nie dają mu dużych szans. Podkreślił jednak, że nie poddaje się i walczy. Jak się wyraził – chce żyć dla swoich dzieci.

W rozmowie z "SE" Ziobro odniósł się też do słów wypowiedzianych niedawno przez Jerzego Stuhra. Znany aktor, który również zmaga się z rakiem krtani stwierdził, że liderowi Suwerennej Polski współczuje.

– Dziękuję mu i również szczerze życzę zdrowia. Podobnie jak redaktor Monice Olejnik, o której przeczytałem, że przeszła operację raka piersi. Możemy się różnić w poglądach, ale cierpienie i choroba pokazują wspólnotę ludzkiego losu – powiedział Zbigniew Ziobro, którego słowa przytacza "Super Express".

W tym miejscu warto przypomnieć, że jeszcze w kwietniu ubiegłego roku Ziobro o Jerzym Stuhrze pisał w swoich mediach społecznościowych: "Jechał pijany, potrącił człowieka, ale denerwują go pomówienia, bo przecież nic nie zrobił i jest wewnętrznie kompletnie czysty. Stuhr to esencja polskich pseudoelit przekonanych o swojej wyjątkowości i stania ponad prawem".

Jerzy Stuhr ma ten sam nowotwór, co Zbigniew Ziobro

W kwietniu Jerzy Stuhr na łamach "Newsweeka" podzielił się swoją historią walki z rakiem krtani. U wybitnego aktora chorobę zdiagnozowano bardzo dawno temu, w 2011 roku. Choć początkowo medycy skazywali go jedynie na leczenie paliatywne, Stuhr pokonał nowotwór. Przynajmniej na pewien czas. Jego nawrót stwierdzono w ubiegłym roku.

– Wznowa jest częstym przypadkiem w nowotworze, ale wytrzymałem. Mam dokładnie to samo co Ziobro. Takie samo cięcie. Mam dla niego współczucie, bo leżałem na takim samym łóżku. I wiem, co to jest. Wiem, jak to boli. Wiem, co to znaczy nie móc podnieść ręki, nie móc wstać – powiedział Jerzy Stuhr w rozmowie z "Newsweekiem".

Monika Olejnik ma raka piersi. Tak jak Ziobro apeluje: badajcie się

Z kolei Monika Olejnik, o której również wspomniał Ziobro, 12 maja poinformowała w swoich mediach społecznościowych, że zdiagnozowano u niej raka piersi.

"W jednym z prawie słonecznych miesięcy 2024 roku usłyszałam diagnozę – nowotwór piersi. Potem jeden z weekendów spędziłam w szpitalu. Po operacji jest lepiej, podejmuję nowe wyzwania i czuję się dobrze" – napisała Monika Olejnik na Instagramie.

Dziennikarka zwróciła się też do Polaków z apelem: "Mam świadomość, że miliony ludzi na świecie przeżywają większe problemy, ale bardzo was proszę, Kochani, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach. Bądźcie, proszę, aktywni sportowo. Profilaktyka i wczesne i wykrycie nowotworu może uratować życie. Nie bójcie się pytać lekarzy, co jeszcze warto przebadać!"

Bardzo podobne słowa wypowiedział w rozmowie z "Super Expressem" Zbigniew Ziobro: – Mam taki apel do wszystkich: badajcie się! Okresowo, profilaktycznie, a każdy niepokojący sygnał konsultujcie z lekarzami. Nie zaniedbujcie tego. Zdrowie jest po prostu ważniejsze od kariery, prestiżu czy zarabiania pieniędzy.