Misiek Koterski kontynuuje swoją krucjatę przeciwko nałogom, które zawładnęły jego życiem. Tym razem gościł w "Pytaniu na Śniadanie" TVP, gdzie opowiedział o używkach, których konsekwencje odczuła jego rodzina. Przy wyznaniu na temat syna, gospodarze nie wiedzieli, co powiedzieć.

Koterski w 'Pytaniu na Śniadanie' TVP. Zaskoczył gospodarzy swoim wyznaniem

Michał Koterski jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Zagrał w takich filmach jak: "Ajlawju", "Dzień świra" czy "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Prywatnie jest synem reżysera Marka Koterskiego. Tworzy szczęśliwe małżeństwo z Marceliną Leszczak. Para wychowuje razem kilkuletniego syna Franciszka.

Przypomnijmy, że przed laty Koterski zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Po długiej walce udało mu się jednak przezwyciężyć nałóg. Dziś mimo tego, że wyszedł na prostą, kontynuuje swoją krucjatę, opowiadając o tym, jakie zniszczenie sieją uzależnienia.

Koterski w "Pytaniu na Śniadanie" TVP. Zaskoczył gospodarzy swoim wyznaniem

Michał Koterski gościł w niedzielnym wydaniu "Pytania na Śniadanie" TVP. Podczas wizyty opowiedział o problemach z nałogiem, nawiązując do swojej biografii, która ukazała się w ubiegłym roku. Nie zapomniał wspomnieć o rodzinie, podkreślając, że jest dumny z drogi, którą przeszedł.

Koterski w trzeźwości żyje od blisko dziesięciu lat. W trakcie rozmowy z Katarzyną Dowbor i Filipem Antonowiczem zdradził, że "wszystko, co najlepsze spotkało go w życiu na trzeźwo". Po zwalczeniu uzależnienia wszystko zaczęło się układać. Niedawno aktor zdecydował się ożenić z Marceliną Leszczak.

Nie jest tajemnicą, że pociecha pary jest dla aktora oczkiem w głowie. Aktor jest dumny, że Fryderyk jako pierwszy z Koterskich przyszedł na świat w trzeźwej rodzinie. Dlaczego? Ojciec celebryty, Marek Koterski również przez lata zmagał się z chorobą alkoholową.

– Dzisiaj jestem szczęśliwym rodzicem. Jeśli miałbym powiedzieć – mój największy sukces, to jest to, że mój syn Fryderyk urodził się jako pierwszy Koterski w trzeźwej rodzinie. Przełamał sztafetę pokoleń. Nie jest tajemnicą, że mój ojciec też jest doświadczony chorobą alkoholową. Dzisiaj już nie pije 20 parę lat. Jego ojciec, mój dziadek, zapił się, nigdy go nie poznałem, a mój Fryderyk urodził się w trzeźwej rodzinie, bezpiecznej, niedoświadczonej tym piekłem alkoholizmu – wyznał na antenie.

To wyznanie wzruszyło gospodarzy, do tego stopnia, że zaniemówili. Aktor, opowiadając o swoich przykrych doświadczeniach, chce przestrzec innych, przed konsekwencjami, jakie niesie za sobą uzależnienie. Wielokrotnie gościł w szkołach, opowiadając o swoich doświadczeniach licealistom.

Niegdyś nawet otrzymał zaproszenie od szkoły podstawowej, gdzie miał porozmawiać z dziećmi w klasach 4-8. Nie krył zaskoczenia, kiedy od dyrekcji usłyszał, że większość z nich sięga po używki.