Oczy całego świata uważnie śledzą losy brytyjskiej rodziny królewskiej. Przypomnijmy, że król Karol III i księżna Kate zmagają się z nowotworami, co bardzo niepokoi poddanych. Teraz ujawniono nowe fakt w sprawie stanu zdrowia żony księcia Williama. Jak się okazało, nie napawają one optymizmem.

Księżna Kate zmaga się z rakiem. Niepokojące wieści ws. jej stanu zdrowia Fot. ABACA/Abaca/East News

Przypomnijmy, że pod koniec marca bieżącego roku brytyjska telewizja państwowa BBC wyemitowała oświadczenie, w którym księżna Kate po długiej nieobecności w mediach ogłosiła, że poddała się chemioterapii zapobiegawczej po tym, jak wykryto u niej nowotwór.

– To oczywiście był ogromny szok, a William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przetworzyć informację i poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra naszej młodej rodziny – tłumaczyła, podkreślając, że jej rodzina potrzebuje teraz czasu, przestrzeni i prywatności.

Występ arystokratki poprzedziło mnóstwo spekulacji dotyczących rodziny królewskiej. Na początku roku synowa króla Karola przeszła operację jamy brzusznej. Od tamtej pory nie wiadomo było, co się z nią tak naprawdę dzieje.

Księżna Kate zmaga się z rakiem. Niepokojące wieści ws. jej stanu zdrowia

W mediach wciąż nie brakuje spekulacji na temat tego, co dzieje się z księżną Kate i jak się czuje. Hiszpański tabloid "Marca" dotarł do anonimowego informatora, który wyjawił skutki uboczne leczenia, którego podjęła się żona księcia Williama. Niestety w rozmowie ze wspomnianym czasopismem, nie przekazał optymistycznych wieści.

– Kate Middleton cierpi na wypadanie włosów i utratę wagi w związku ze zmaganiami z nieujawnioną postacią raka – przekazał informator tabloidowi "Marca".

Przypomnijmy, że by przezwyciężyć chorobę, księżna podjęła się chemioterapii zapobiegawczej. Co to oznacza? Inaczej nazywana jest chemioterapią uzupełniającą, prewencyjną. Stosuje się ją u pacjentów z różnymi rodzajów nowotworów. W zależności od konkretnego przypadku przebieg leczenia wygląda inaczej. Jednak jego cel jest taki sam – zapobiegnięcie ewentualnemu rozprzestrzenianiu się nowotworu, a także ryzyku nawrotu choroby.

Warto podkreślić, że niedawno książę William i jego starszy syn książę George po raz pierwszy pojawili się publicznie od oświadczenia Kate. Można ich było zobaczyć wśród widzów meczu drużyny Aston Villa. Ponadto następca tronu Wielkiej Brytanii osobiście dołączył do akcji charytatywnej w Surrey, która polegała na rozdawaniu jedzenia potrzebującym.

Jak pisaliśmy w naTemat, jego zachowanie zdecydował się ocenić królewski ekspert. – Rodzina królewska świetnie zdaje sobie sprawę z tego, że każdy jej ruch będzie w taki czy inny sposób odbierany przez ludzi jako wiadomość (...) Książę William wysłał w ten sposób sygnał, że wszystko wraca do normy – stwierdził w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "The Sun" królewski ekspert Richard Fitzwilliams.

Nowotwór króla Karola III

Przypomnijmy, że na początku lutego 2024 roku Pałac Buckingham poinformował również, że król Karol III choruje na nowotwór. Przekazano wówczas, że choroba została wykryta podczas leczenia powiększonego gruczołu prostaty. Jednocześnie zaprzeczono, że chodzi o raka prostaty.

Od tamtej pory próżno było wypatrywać monarchę na publicznych wystąpieniach rodziny królewskiej. Aż do Wielkanocy. Król Karol III przybył w niedzielę (31 marca) do Windsoru na świąteczną ceremonię.

Pojawił się w towarzystwie małżonki. Wyglądali na zadowolonych i pełnych dobrego humoru. "Zarówno Karol III, jak i Camilla uśmiechnęli się i pomachali do tłumu, zanim udali się do kaplicy św. Jerzego" – podaje Independent.