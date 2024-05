Fagata odpowiada na hejt po zaproszeniu do Wojewódzkiego. Nie uwierzycie, co napisała...

Show Kuby Wojewódzkiego nieustannie cieszy się ogromnym powodzeniem, a poziom oglądalności nie spada. Lada moment w programie samozwańczego "króla TVN" pojawią się kolejni goście, a wśród nich Fagata. Te wieści rozwścieczyły internautów. Mimo wszystko celebrytka szybko uciszyła hejterów.

We wtorek (21 maja) stacja TVN zostanie wyemitowany kolejny odcinek programu Kuby Wojewódzkiego. Na kanapie u showmana zasiądą: Fagata oraz członkowie kabaretu Ani Mru Mru.

Fagata, czyli Agata spod Konina jest jedną z najbardziej popularnych influencerek w Polsce. Ma wielu fanów – jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,8 mln internautów – jak i hejterów. Zaproszenie 23-letniej celebrytki ze stron dla dorosłych wywołało ogromne poruszenie wśród internautów.

W komentarzach pod fotografią, którą opublikował samozwańczy "król TVN-u" można wyczytać, że fani programu nie są zachwyceni. W większości nie dowierzają, co może mieć wpływ na wyniki oglądalności programu Wojewódzkiego.

"W tym momencie straciłeś resztki szacunku. Mam nadzieję, że ludzie podzielają moje zdanie. Promowanie ku*estwa w telewizji to nieśmieszny żart, skończyłeś się"; "W tym momencie przestaje jakkolwiek śledzić ten program, porażka"; "Jak to pewien raper mówił w swoim tekście: 'Teraz ku*wy stają się celebrytkami'. Idealnie pasuje"; "Kuba jak ty z takimi zasięgami możesz promować tak głupią i bezmyślną osobę" – czytamy.

Mimo wszystko Fagata bardzo szybko postanowiła zamknąć buzie hejterom, odpowiadając na jeden z komentarzy pod swoim zdjęciem. "Coraz większą ułomy bierze Kuba do siebie na kanapę" – napisał jeden z internautów. Na co influencerka odrzekła: "Nie rozumiem, czemu jest takie oburzenie tym, że Kuba zaprosił Kabaret do siebie… byli bardzo mili". Mimo wszystko internauta nie zamierzał odpuścić. "No właśnie dlatego, że nie rozumiesz" – podsumował.