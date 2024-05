Taniec Lewandowskiej wywołał oburzenie. Peszko twardo stanął w jej obronie

Anna Lewandowska od pewnego czasu rozwija swoją nową pasję, którą jest taniec. Marianna Schreiber na ostatniej konferencji Clout MMA znów uderzyła w trenerkę. Stwierdziła, że ta "ociera się o krocza innych facetów". W obronie żony Roberta Lewandowskiego stanął włodarz federacji freak fightów.

Burza wokół Anny Lewandowskiej. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Schreiber znów uderza w "Lewą". Peszko broni żony Roberta Lewandowskiego

21 maja wieczorem odbyła się konferencja przed kolejną galą Clout MMA. Ma w niej wziąć udział właśnie Schreiber. Jej przeciwniczką została piłkarka ręczna Wiktoria Jaroniewska.

Atmosfera była napięta. Jaroniewska wypomniała celebrytce, że bez przerwy zaczepia innych w sieci, wspominając o wątku z Anną Lewandowską. – Ty nie jesteś święta – podkreślała piłkarka.

Sama zainteresowana brnęła dalej, nie szczędząc uszczypliwości wobec żony Roberta Lewandowskiego. – Anna Lewandowska ma bardzo sławnego męża, bardzo szanowanego na cały świat. I zobacz, Anna Lewandowska za każdym razem ociera się o krocze innego chłopa. Tak już wspomniałam i nie zamierzam za to przepraszać. I uważam, że no sorry, nie jest to do końca normalne – oceniła.

Wówczas "do akcji" wkroczył jeden z założycieli Clout MMA. Były piłkarz Sławomir Peszko zaapelował, aby przestać mówić o jego... przyjaciółce.

– Anna Lewandowska to jest moja bardzo dobra przyjaciółka i koleżanka, i proszę, nie mówcie o niej, jeśli tu jej nie ma. To jest nieładnie, a Ty Marianna jesteś dobrze wychowana, podobno – zagaił i dyskusja na ten temat ucichła.

Taniec Lewandowskiej. Co napisała o niej Schreiber?

"Lewa" po wyprowadzce do Barcelony zaczęła naukę bachaty. Chętnie publikuje w social mediach filmiki, na których chwali się efektami swoich treningów tanecznych. Nie spodobało się to Mariannie Schreiber, która w ostatnim czasie zasłynęła z walk we freak fightach.

"Nie no. Ja rozumiem wszystko. Niezależność, własne pasje, hobby, zarobek, zawód, inne ścieżki kariery. Naprawdę to wszystko rozumiem i serio to jest okej. Niech kobieta się rozwija po swojemu. Ale! Który facet, no powiedzcie, który – nie byłby zazdrosny o coś TAKIEGO?"– zwróciła uwagę Schreiber, załączając taniec "Lewej".

"I która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa, prawie go całując? No chyba, że poniżej to Robert Lewandowski – to przepraszam. Jeżeli wypowiedziałam się zbyt krytycznie, to napiszcie mi to w komentarzu" – dodała.