Fagata zaskoczyła wyznaniem u Wojewódzkiego. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

W ostatnim odcinku programu Kuby Wojewódzkiego, na kanapie samozwańczego "króla TVN" zasiadła Fagata. Wizyta influencerki wzbudziła niemałe emocje wśród fanów show. W trakcie samej rozmowy również nie brakowało zaskoczeń. Celebrytka w pewnym momencie wspomniała o założeniu własnej rodziny.

O tym, że Kuba Wojewódzki lubi szokować swoich odbiorców, mogliśmy się już przekonać wiele razy. Jakiś czas temu samozwańczy "król TVN" ugościł w swoim programie nawet Dagmarę Kaźmierską, czy Caroline Derpienski.

Jak się okazało, w ostatnim czasie coraz chętniej rozmawia z osobami, które cieszą się dużą popularnością w internecie. Byli już u niego: Wersow, Julia Żugaj, Young Leosia, Kacper Błoński czy reZigiusz.

Tym razem we wtorkowym wydaniu programu Kuby Wojewódzkiego pojawili się członkowie kabaretu Ani Mru-Mru i Agatą Fąk. "Z cyklu To już nie jest ten sam program co kiedyś. Pani spod Konina oraz Ci z Lublina" – zapowiadał showman na swoim Instagramie.

Fagata, goszcząc na kanapie Wojewódzkiego, opowiedziała o swoich zarobkach. Przypomnijmy, że influencerka zarabia również za pomocą platformy OnlyFans, gdzie publikowane są materiały dla dorosłych. W pewnym momencie Fąk otworzyła się na tematy prywatne, nie pomijając wątku rodzinnego.

Wszystko wskazuje na to, że Fagata planuje założyć rodzinę. Samozwańczy "król TVN" zapytał o to, czy nie boi się, że kiedyś jej dzieci znajdą ślady jej działalności na OnlyFans.

– Nie boisz się tego, że – bo chcesz, mieć rodzinę – ta słynna mantra, która brzmi jak złowieszcza przepowiednia, że w internecie nic nie ginie, któregoś dnia twój syn cię zawoła i powie: "mama, jaka piękna pupa" – rzucił prezenter. Fagata stwierdziła, że choć ma takie obawy, to swojej przyszłości nie wiąże z Polską.

– Boję się trochę, ale też nie wiem, czy będę chciała żyć w Polsce – stwierdziła influencerka. W pewnym momencie nie mogło zabraknąć również wątku pieniędzy. A na ich brak, Fagata nie może narzekać. – Ja słyszałem, że ty potrafiłaś zarabiać miesięcznie 200 tys. zł – zagaił Wojewódzki.

– Oj, pieniądze lubią ciszę – odpowiedziała wymijająco influencerka. Po czym podkreśliła, że w USA osoby zajmujące się produkowaniem materiałów dla dorosłych mogą liczyć na zarobki liczone nie w tysiącach, a milionach dolarów.

– Masz taki pomysł, żeby eksportować swój towar na Stany? – nie dawał za wygraną Wojewódzki. Jak przyznała Fagata, nie ma na razie takich planów. Mimo wszystko wiele osób doradza jej to, twierdząc, że lepiej by się odnalazła na zagranicznym rynku. – Jestem bardzo ambitna i dużo osób mi mówi, że nie pasuję do polskiego show-biznesu (...) Chciałabym kiedyś być rozpoznawalna nie tylko w Polsce – podsumowała.