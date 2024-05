75-letnia Alicja Majewska dosadnie o swojej emeryturze. "Ja nie mam prawa narzekać"

Ola Gersz

A licja Majewska wróciła do tematu emerytury. Mimo że ma ją bardzo niską, to podkreśliła, że "nie ma prawa narzekać". – Ciągle czynnie pracuję i dużo zarabiam – wyznała 75-letnia gwiazda polskiej piosenki. Zwróciła się także do innych emerytów, którzy niestety nie mają tyle szczęścia.