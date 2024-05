Cichopek po latach wróciła do Polsatu. "Znów jestem w drużynie, którą kocham"

Po kilkunastu latach Katarzyna Cichopek wróciła do Polsatu. Gwiazda zadebiutowała w nowej-starej stacji z przytupem – jako jedna z prowadzących jubileusz Majki Jeżowskiej na Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Nie kryła entuzjazmu. Ale czy Cichopek zagrzeje miejsce w Polsacie na stałe? Rąbka tajemnicy uchylił Edward Miszczak, a także osoba z produkcji stacji.

Katarzyna Cichopek wróciła do Polsatu po latach Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Przez ostatnie trzy lata Katarzyna Cichopek była prowadzącą "Pytania na śniadanie" w TVP, gdzie tworzyła duet z Maciejem Kurzajewskim, swoim obecnym partnerem. Po zmianie władzy i roszadach na Woronicza, nową szefową formatu została Kinga Dobrzyńska. Cały zespół gospodarzy został "wymieniony" na nowych prezenterów i prezenterki. Pożegnano się także z aktorką i dziennikarzem.

Oboje nie narzekają jednak na brak zajęć. Para ruszyła ze swoim podcastem "Serio?" na YouTube, a oprócz tego Cichopek dostała pracę u konkurencji – w stacji Polsat.

Katarzyna Cichopek w Polsacie. Poprowadziła Polsat Hit Festiwal w Sopocie

Jak pisaliśmy w naTemat, menedżer gwiazdy "M jak Miłość" wyjawił, że "Kasia została zaproszona jako współprowadząca jubileusz Majki Jeżowskiej i to zaproszenie przyjęła".

– Będzie to dla niej powrót na deski Opery Leśnej po czternastoletniej przerwie w Polsacie. W 2010 roku prowadziła w sopockim amfiteatrze festiwal Top Trendy – mówił agent w rozmowie z serwisem Pomponik.

I tak też się stało. W sobotę widzowie Polsatu mogli zobaczyć Kasię Cichopek na Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Podczas jubileuszowego koncertu "Najpiękniejsza w klasie. Majka Jeżowska" (artystka świętowała 45. lecie pracy artystycznej) partnerowała dwóm największym gwiazdom stacji: Paulinie Sykut-Jeżynie i Krzysztofowi Ibiszowi. Na Instagramie wstawiła wspólne zdjęcie, które podpisała słowami: "Cieszę się, że wróciłam, będzie się działo".

Cichopek, która zaprezentowała się w aż kilku kreacjach od Violi Piekut, tryskała na scenie (i za kulisami) entuzjazmem i radością.

– Jestem taka podekscytowana, szczęśliwa. Przyjemność absolutnie po mojej stronie. Spełnienie moich marzeń. Cieszę się, że po tylu latach powróciłam i jestem w drużynie, którą dobrze znam i którą kocham. Jest mi naprawdę bardzo dobrze – mówiła potem reporterowi Polsatu (jak twierdzi Pudelek, tylko jemu udzieliła wywiadu).

Prezenterka nie kryła też radości, że mogła poprowadzić koncert Majki Jeżowskiej. – To wielkie wyróżnienie, 45 lat Majki na scenie. Wychowałam się na jej piosenkach, więc z łezką w oku podziwiałam ją na scenie – mówiła Cichopek.

Wyjawiła również, że w Sopocie towarzyszy jej córka Helena. 10-latka mogła obejrzeć występ swojej idolki Blanki, reprezentantki Polski na Eurowizji 2023, podczas sobotniego "Koncertu Diamentowego". – Śpiewała i tańczyła podczas koncertu, później zrobiły sobie zdjęcie, także jestem wdzięczna i myślę, że dla niej było to ogromne przeżycie – mówiła Cichopek.

***

Rozwiąż nasz quiz!

***

Kasia Cichopek wróciła do Polsatu na stałe? Edward Miszczak uchyla rąbka tajemnicy

Przypomnijmy, że Kasia Cichopek pracowała już w Polsacie i to przez kilka dobrych lat. Od 2007 współprowadziła pięć edycji programu "Jak oni śpiewają, show "Just the Two of Us. Tylko nas" i "Gra wstępna" oraz kilka odsłon festiwalu TOPtrendy i Sylwestrowej Moc Przebojów. Była też prowadzącą programów: "Sexy mama" i "Mały nie-poradnik" w Polsat Café.

Czy Kasia Cichopek powróciła do Polsatu na dobre? Niedawno dziennikarze dopytali o współpracę z Cichopek dyrektora programowego Polsatu Edwarda Miszczaka. Z jego słów może wynika, że prezenterkę być może zobaczymy jeszcze w innej roli.

– Co do Kasi Cichopek, to nie mogę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie pracujemy nad programem porannym – mówił Miszczak dla jastrząbpost.pl. Przypomnijmy, że prace nad śniadaniówkę Polsatu trwają już od pewnego czasu.

W podobnym słowach mówił informator serwisu Plotek. – Edward ma wobec niej większe plany. Kasia jest lubiana przez widzów Polsatu i dobrze im znana. To dla niej trochę taki "powrót do domu", bo to u nas stawiała pierwsze kroki jako prowadząca – wyjawił.

– Niemal zaraz po festiwalu zaczyna też pracę na planie nowego programu, który ma trafić do jesiennej ramówki. Wszyscy są ciekawi, jak sobie poradzi z tym zadaniem, bo to format, z którym wcześniej nie miała do czynienia. Ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to zapowiada się hit, a to tylko wzmocni jej pozycję w stacji – dodała osoba z Polsatu.