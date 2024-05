Legendarny dom z filmu "Kevin sam w domu" z 1990 roku właśnie trafił na sprzedaż. To tam Kevin McCallister w pomysłowy sposób rozprawiał się z szemranymi włamywaczami. Ostatnio mogliśmy zobaczyć posiadłość na licytacji 12 lat temu. Ile teraz wynosi jej cena?

Dom z "Kevina samego domu" trafił na sprzedaż! Ile kosztuje? Fot. Collection Christophel / East News; kadr z filmu "Kevin sam w domu"

"Kevin sam w domu" (ang. "Home Alone") utrzymywał się na pierwszym miejscu rankingu Box Office przez dwanaście tygodni od premiery w listopadzie 1990 roku. Nic więc dziwnego, że uchodzi za kultowy tytuł – to jeden z najpopularniejszych filmów świątecznych, bez którego wielu nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia, mimo że znamy go praktycznie na pamięć.

"Kult wokół kultowej komedii Chrisa Columbusa sprzed ponad 30 lat jest tak gigantyczny, że gdy Polsat nie chciał jej raz puścić w Wigilię, to ludzie prawie poszli z widłami pod siedzibę stacji" – tak podsumował fenomen przygód Kevina McCallistera Bartosz Godziński z naTemat.

Dom z filmu "Kevin sam w domu" trafił na sprzedaż

Większość scen z "Kevina samego w domu", które rozgrywały się w pomieszczeniach, były kręcone na terenie kampusu szkoły średniej New Trier. Sekwencje w piwnicy, w której tytułowego bohatera straszył potężny piec, nagrywano w pustym basenie, a te ukazujące samolot American Airlines DC-10 na boisku do koszykówki.

W pamięci widzów najbardziej zapadł jednak zbudowany w 1920 roku dom pod adresem 671 Lincoln Ave w miasteczku Winnetka w stanie Illinois. To jego przednią fasadę widzimy kilkukrotnie w "Kevinie samym w domu". Symetryczna i ceglana posiadłość, którą wykonano w georgiańskim stylu kolonialnym, zajmuje powierzchnię około 850 metrów kwadratowych.

Obecnymi właścicielami posiadłości są Trisha i Tim Johnsonowie, którzy zgodnie z informacjami Business Insidera pozostawili wiele elementów wystroju w stanie takim, jak w trakcie zdjęć do filmu Chrisa Columbusa ("Harry Potter i Kamień Filozoficzny").

Jeszcze nie tak dawno na Airbnb można było znaleźć opcję wynajęcia domu. Ostatecznie właściciele zdecydowali się wystawić go na sprzedaż. Cena luksusowej posiadłości, w której znajduje się m.in. pięć sypialni, kino domowe, siłownia i podziemne boisko do koszykówki, wynosi 5,25 mln dolarów.

Od lat 90. dom przy 671 Lincoln Ave jest stale odwiedzany przez turystów. Jak czytamy w artykule "Chicago Sun Times" z 2015 roku, pisarz Richar Roeper zatrzymał się tam pewnej zimy. W Wigilię oraz pierwszy dzień Bożego Narodzenia pod oknami zastał prawie 400 samochodów.

Przypomnijmy, że w 1988 roku za 800 tys. dolarów nieruchomość nabyła rodzina Abendshienów. Johnsonowe zakupili zaś dom w 2012, płacąc za niego około 1,56 mln dolarów.

Macaulay Culkin odsłonił swoją gwiazdę w Hollywood

Na początku grudnia ubiegłego roku Macaulay Culkin, dziecięca gwiazda kina lat 90., odsłonił swoją gwiazdę w słynnej Alei Gwiazd w Hollywood. W ceremonii wzięła m.in. ekranowa matka Kevina, czyli Catherine O'Hara.

– "Kevin sam w domu" był, jest i zawsze będzie uwielbianym fenomenem na całym świecie. Powodem, dla którego rodziny z całego świata każdego roku muszą wspólnie obejrzeć "Kevina samego w domu" jest Macaulay Culkin – mówiła w Los Angeles.

