Michael Keaton rozrabia w nowym zwiastunie "Soku z żuka 2". Zapowiada się... dziwnie

Zuzanna Tomaszewicz

B eetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Tim Burton zaprezentował właśnie oficjalny zwiastun filmu "Sok z żuka 2", w których do dawnych ról powrócą Michael Keaton i Winona Ryder. Młodych widzów przyciągnie za to do kin jedna z najbardziej obiecujących gwiazd Hollywood, czyli Jenna Ortega. Najnowsze dzieło twórcy "Miasteczka Halloween" zapowiada się na prawdziwą jazdę bez trzymanki.