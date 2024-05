Michał Szpak już wiele razy udowodnił, że nie wstydzi się swojego ciała i chętnie je pokazuje. Przy okazji Dnia Matki wrzucił zdjęcie bez koszulki. To nie wszystkim się spodobało. Artysta postanowił zareagować na jeden z przytyków.

Michał Szpak nowym kadrem na Instagramie wywołał skrajne emocje wśród internautów. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Michał Szpak to kolorowy ptak polskiego show-biznesu. Wokalista, który przed laty zadebiutował w programie "X Factor", nierzadko publikuje w sieci wpisy, które są śmiałe lub prowokacyjne.

W swoje 33. urodziny przebrał się za... Jezusa. Z kolei na święta wielkanocne uraczył swoich fanów kadrem w samych majtkach. Podobnie na Boże Narodzenie składając życzenia, nie omieszkał pokazać pośladków. Zresztą Szpak nawet na okładce swojego nowego albumu "Nadwiślański mrok" jest nago.

Michał Szpak bez koszulki. To nie spodobało się wszystkim...

26 maja w Dzień Matki na instagramowym profilu piosenkarza pojawiła się nowa publikacja. Szpak zwrócił się w niej do zmarłej rodzicielki, za którą bardzo tęskni. Załączył też swoją fotografię. Uwagę niektórych przykuł brak koszulki.

Nie obyło się bez niepochlebnych komentarzy. "Skończyły się ubrania do zdjęć?" – zapytała jedna z internautek. Wokalista nie pozostawił tego bez odpowiedzi. "Skończyła to się moja cierpliwość na głupotę, którą dzielisz się tutaj raz po raz" – odpisał.

To nie pierwszy raz, gdy Szpak reaguje na przytyki w kierunku swojego wyglądu. Przypomnijmy, że gwiazdor na jeden z koncertów (dotyczył jubileuszu Disneya) założył cekinowy garnitur z marynarką wiązaną w talii i luźnymi spodniami. Wówczas jedna z użytkowniczek social mediów zaczęła krytykować artystę.

Kobieta przyznała, że nie wiedziała, co ma odpowiedzieć dziecku, na pytanie, dlaczego Michał Szpak jest w taki sposób ubrany i jak miała wytłumaczyć wnuczce, że jest mężczyzną, a nie kobietą.

"Jak można się tak na koncert dla dzieci pomalować i ubrać w świecące ciuchy? Moja wnuczka się pyta, dlaczego ten pan się ubrał w błyszczącą sukienkę, nie mógł się normalnie ubrać jak inni artyści? Facet to nie parada równości, tylko koncert dla dzieci i panują tam pewne kanony, do których powinien się pan dostosować. Jak wytłumaczyć dziecku, że to jest facet, a nie kobieta?" – stwierdziła.

Wokalista nie zamierzał pozostać dłużnym i wymownie zareagował. "To już pani rola, by wytłumaczyć dziecku, że istnieją ludzie kolorowi i że nie musi być betonem, kiedy dorośnie. Może chodzić w cekinach, falbanach i piórach, jeśli najdzie ją/jego taka ochota. "Miłość rośnie wokół nas" – podsumował Michał Szpak, nawiązując do słów piosenki z "Króla lwa".