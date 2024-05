Mocna odpowiedź na "All eyes on Rafah". Internauci podmienili tylko jedno słowo

Akcja "All Eyes on Rafah" podbiła w ostatnich dniach sieć. Chodziło w niej o ofiary cywilne w tym mieście w Strefie Gazy podczas trwającej wojny Izraela z Hamasem. Viralowa grafika zainspirowała szybko Ukraińców, którzy uważają, że media i celebryci skupiają się obecnie na wojnie na Bliskim Wschodzie i zapominają o Ukrainie. Z tego powodu zaczęto udostępniać "All eyes on Ukraine". Swoją odpowiedź na akcję środowisk propalestyńskich mają też Izraelczycy.

Mocna odpowiedź na "All eyes on Rafah". Zmieniono jedno słowo. Fot. Serwis X

Mocna odpowiedź na "All eyes on Rafah". Ukraińcy stworzyli swoją wersję

"All eyes on Ukraine" (wszystkie oczy na Ukrainę) – grafikę z takim hasłem masowo w tym tygodniu zaczęli udostępniać Ukraińcy, aby ponownie zwrócić uwagę świata na konflikt toczący się od ponad dwóch lat w ich kraju. W mediach społecznościowych pojawia się to hasło oraz zdjęcia zniszczonej przez Rosjan Ukrainy.

Inspiracją dla Ukraińców była oczywiście grafika "All eyes on Rafah", czyli "wszystkie oczy na Rafah". W tym mieście w Strefie Gazy 26 maja w nalocie na kompleks Hamasu w zachodniej części Rafah zginęło 45 uchodźców, a wielu zostało rannych. Izraelczykom udało się za to zlikwidować dwóch ważnych dowódców Hamasu.

Z najnowszych doniesień i analiz mediów, w tym CNN wynika, że pożar i eksplozja, która spowodowała tyle zniszczeń i ofiar, nie została spowodowana tylko przez izraelski nalot.

Na podstawie odłamków i części, które odnaleziono w gruzach kompleksu Hamasu, który znajdował się blisko obozu uchodźców UNRWA, ustalono, że nalotu dokonano przy użyciu dwóch bomb o średnicy GBU-39 z głowicami bojowymi o masie 250 funtów.

Te jednak nie są na tyle potężne, aby spowodować taką dużą eksplozję w samym obozie, który był kilometr od celu Izraelczyków. Nowe analizy pokazały zatem, że najpewniej jest prawdą – o czym informowało też izraelskie wojsko – że przy okazji nalotu wybuchała także amunicja Hamasu, która była ulokowana mniej więcej w połowie drogi między kompleksem organizacji terrorystycznej a obozem palestyńskich cywilów. A tam były m.in. zbiorniki paliwa.

Również Izraelczycy mają odpowiedź na "All eyes on Rafah"

W kwestii samej viralowej grafiki "All eyes on Rafah" także Izraelczycy przygotowali swoją odpowiedź na inicjatywę środowisk propalestyńskich. Zarzucają oni m.in. celebrytom, że ci milczeli i niczego nie publikowali w mediach społecznościowych, kiedy 7 października 2023 roku Hamas mordował Izraelczyków, a wielu z nich porwał do Strefy Gazy, gdzie są nadal przetrzymywani. Są tam też młode kobiety, które mogą być w ciąży, gdyż padły ofiarą gwałtów. Szerzej pisaliśmy o tym w tym tekście.

"Gdzie były twoje oczy 7 października" – takie pytanie pojawia się na grafice, którą masową udostępniają osoby wspierające w tej wojnie Izrael.

Inna – również popularna w tym środowisku grafika – pokazuje jeden z tuneli, jakich w Strefie Gazy Hamas zbudował kilometry i najpewniej tam przetrzymuje izraelskich zakładników. "Jeśli twoją oczy patrzą na Rafah, to pomóż nam znaleźć naszych zakładników" – napisano.

Niedługo minie osiem miesięcy od początku wojny Izraela i Hamasu. Negocjacje ws. uwolnienia zakładników i zakończenia walk utknęły w martwym punkcie. Pomiędzy stronami mediują m.in. USA oraz Katar.