Ludzie masowo udostępniają to zdjęcie. Wyjaśniamy, o co chodzi z hasłem "All Eyes On Rafah"

Klaudia Zawistowska

O d kilku dni media społecznościowe obiega tajemnicza grafika "All Eyes On Rafah", czyli "wszystkie oczy na Rafah". Udostępniają ją celebryci, ale i zwykli użytkownicy. O co chodzi? To kolejna próba zwrócenia uwagi opinii publicznej na to, co dzieje się w Palestynie.