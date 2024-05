Świat jest zszokowany ostatnimi atakami na Rafah w Strefie Gazy – Izrael ostrzelał obóz dla uchodźców, zginęły m.in. dziesiątki dzieci. Reakcją internetu jest hasło "All Eyes on Rafah", które ma zwrócić uwagę na tragedię palestyńskich cywilów w tym mieście. Udostępniają je (również jako viralową grafikę) gwiazdy, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Oto, którzy celebryci alarmują w sprawie cierpiących mieszkańców Rafah.

Gwiazdy, jak Bella Hadid i Pedro Pascal udostępniają hasło "All Eyes on Rafah" Fot. Tom Nicholson/Shutterstock/Rex Features/East News // Kevin Winter/Getty AFP/East News // grafika z Instagrama

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, sieć obiega grafika z hasłem "All Eyes on Rafah", czyli "Wszystkie oczy na Rafah". To odpowiedź internautów na eskalację ataków Izraela na miasto Rafah w Strefie Gazy, nazywane "miastem uchodźców" i "miastem dzieci". To tam schronili się bowiem uciekinierzy z innych atakowanych miejsc w Gazie.

Izrael rozpoczął tam ataki na początku maja, jednak jednym z najtragiczniejszych dni była niedziela 26 maja. Właśnie wtedy na skutek ostrzału w miasteczku namiotowym dla uchodźców wybuchł pożar.

Jak informuje Reuters, w wyniku ataku i pojawienia się ognia zginęło co najmniej 45 osób. Wiele z nich to dzieci i kobiety. Do kolejnego ostrzału w tym regionie doszło również w poniedziałek 27 maja. Wówczas rakiety spadły na miasteczko namiotowe nieopodal Rafah. Życie straciło 21 osób. W obu atakach są dziesiątki rannych.

Izrael zaprzecza, jakoby miał coś wspólnego z tymi ostrzałami. Podkreśla, że celem całej ofensywy w Rafah ma być wyeliminowanie ostatnich przyczółków Hamasu. – Coś poszło nie tak – powiedział Benjamin Netanjahu, premier Izraela, o niedzielnym ataku. W konsekwencji krwawych ostrzałów Hamas przerwał rozmowy pokojowe.

Gwiazdy udostępniają "All Eyes on Rafah" na Instagramie

Po niedzielnym i poniedziałkowym ostrzale grafikę "All Eyes on Rafah" (lub samo hasło) udostępniają miliony internautów, w tym celebryci i gwiazdy, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Na samej relacji na Instagramie wspomniany obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję został już opublikowany ponad 30 milionów razy.

Oto niektórzy z nich.

Bella Hadid, amerykańska modelka palestyńskiego pochodzenia

Pedro Pascal, chilijsko-amerykański aktor ("The Last of Us", "The Mandalorian")

Luna, polska piosenkarka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2024

Susan Sarandon, amerykańska aktorka, laureatka Oscara za "Przed egzekucją"

Barbara Kurdej-Szatan, polska aktorka i prezenterka

Jenna Ortega, amerykańska aktorka ("Wednesday")

Priyanka Chopra, indyjska aktorka i producentka, żona Nicka Jonasa

Leigh-Anne Pinnock, brytyjska piosenkarka, członkini zespołu Little Mix

Sandra Kubicka, polska modelka i influencerka

Bella Ramsey, brytyjska aktorka ("The Last of Us")

Varun Dhawan, gwiazdor Bollywood

Nicola Coughlan, irlandzka aktorka ("Bridgertonowie")

Maja Ostaszewska, polska aktorka

Skąd wzięło się hasło "All Eyes on Rafah"?

Dodajmy, że jak podaje "Forbes", hasło "All Eyes on Rafah" zostało najprawdopodobniej zaczerpnięte z komentarza Ricka Peeperkorna, dyrektora Biura ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich Światowej Organizacji Zdrowia. To on w lutym powiedział "wszystkie oczy zwrócone są na Rafah" po tym, jak Netanjahu nakazał przygotowanie planu ewakuacji miasta.

Jak podkreślały organizacje humanitarne, ucieczka z Rafah była jednak wyjątkowo niebezpieczna z powodu działań wojennych. "Ewakuacja Rafah to kolejna forma izraelskich tortur" – stwierdziła Eman Alhaj Ali, dziennikarka Al Jazeera ze Strefy Gazy. Aktywiści alarmują również, że warunki do życia w Rafah są już katastrofalne.