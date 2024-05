Chorwacja od lat pozostaje jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Nie od dziś wiadomo, że kraj nad Adriatykiem przemierzamy wzdłuż i wszerz, ale w statystykach widać wyraźnie, że mamy swoje ulubione miejsca. To prawdziwe chorwackie perełki.

Miasteczko Omiš to jedno z ulubionych miejsc Polaków w Chorwacji Fot. Michal Adamowski/REPORTER

Co przyciąga Polaków do Chorwacji? Plaże z przejrzystą wodą, ciepła i przewidywalna pogoda, kuchnia, kultura, architektura… i tak można by wymieniać w nieskończoność. Prawdą jest jednak, że choć kraj ten jest bliski sercu każdemu polskiego turysty, to niektóre miejsca lubimy bardziej od innych. Różnice są widoczne zwłaszcza sezonowo.

Najpopularniejsze miasta w Chorwacji w 2024 roku. Na razie woleliśmy miasta

W kwietniu spytaliśmy Małgorzatę Kowalską, dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce o to, które miejsca w Chorwacji w 2024 roku Polacy odwiedzali najchętniej.

– Najpopularniejsze miejscowości gości z Polski w okresie 01.01-14.04.2024 ze względu na liczbę noclegów to Zadar, Zagrzeb, Dubrownik, Split i Kaštela – zdradziła wówczas nasza rozmówczyni.

Widać zatem wyraźny trend. W Chorwacji zimy są znacznie łagodniejsze niż w Polsce, ale pierwszy kwartał roku z pewnością był idealnym czasem na zwiedzanie miast. Zainteresowanie Zadarem, Zagrzebiem, Dubrownikiem i Splitem mogło mieć również związek z posiadaniem lotnisk. Dzięki czemu wiele osób mogły wyskoczyć tam na tzw. city break, czyli krótki weekendowy wyjazd.

Splickie lotnisko znajduje się w pobliżu Kašteli, czyli ośrodka złożonego tak naprawdę z siedmiu miast. Mieszka tam ok. 40 tys. osób, a miejsce to warto zobaczyć zwłaszcza latem. Organizowane jest wtedy "Kasztelańskie lato kulturalne", a jego największą atrakcję są Wieczory pieśni dalmatyńskiej, które mają miejsce w lipcu. W ich trakcje można posłuchać tradycyjnej muzyki z Dalmacji w nowoczesnych aranżacjach.

Wakacje w Chorwacji tylko nad morzem. Te miejsca były prawdziwym hitem 2023 roku

Choć popularność miejscowości w głębi Chorwacji z każdym rokiem rośnie, to jednak właśnie te nadmorskie regiony przeżywają każdego roku największe oblężenie. Wiadomo, że przed rokiem Polacy swoje urlopy najchętniej spędzali swoje urlopy w miastach Omiš, Makarska, Baška Voda, Zadar i Orebić.

Makarska od lat zachwyca bliskością gór, dzięki czemu widok z tutejszych plaż jest niezwykle malowniczy. Zaledwie 10 km dalej znajduje się Baška Voda. Miejsce to było niegdyś osadą chłopską i rybacką, jednak współcześnie przekształciło się w nowoczesny ośrodek turystyczny. Zadar to natomiast idealne miejsce dla tych, którzy do Chorwacji docierają samolotami i chcą posłuchać, jak grają morskie organy.

W sezonie wakacyjnym nawet 80 proc. turystów w miejscowości Omiš nieopodal Splitu to Polacy. Podobnie jak w Makarskiej, tu również z plaży rozciąga się malowniczy krajobraz chorwackich gór. Jednak od lat jest to miejsce polecane zwłaszcza rodzinom z dziećmi. Wszystko za sprawą tutejszego wybrzeża. Plaża jest piaszczysto-żwirowa, a woda bardzo płytka, dzięki czemu najmłodsi wczasowicze mogą w niej szaleć całymi dniami.

Orebić jest natomiast kameralną, ale bardzo klimatyczną miejscowością na półwyspie Pelješac. Miasteczko słynie z tradycji żeglarskich i krystalicznie czystej wody. Jednak cały półwysep zyskał rozgłos dzięki produkcji oliwy i wina. Być tam i nie skosztować tych wyrobów to niemalże grzech. Jeżeli przyjeżdżacie tam własnym samochodem (od lotniska w Dubrowniku Orebić dzieli ok. 100 km), warto pomyśleć również o zabraniu tych produktów do Polski. Będą w wyjątkowy sposób przypominały o udanych wakacjach nad Adriatykiem.