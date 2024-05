Chłopiec, który przeżył, łączy kolejne pokolenia. Miłośnicy Harry'ego Pottera regularnie ruszają w podróż śladami książek i filmów. Swój nieco naciągany akcent w tej historii ma również Polska. Pod Opolem znajduje się bowiem wyjątkowy zamek, który od lat kojarzy się z Hogwartem.

Harry Potter by się nie powstydził. Tak wygląda polski Hogwart Fot. Zamek Moszna

Wycieczka śladami Harry'ego Pottera to spełnienie marzeń niejednego fana serii. W naszym kraju najczęściej kierują się oni na Zamek Czocha, który bywa porównywany do Hogwartu. Na terenie Polski jest jednak jeszcze jeden zamek, który dzięki 99 wieżom i 365 komnatom mógłby ugościć uczniów Szkoły Magii i Czarodziejstwa.

Polski Hogwart spod Opola. Niegdyś podobno należał do Templariuszy

Polskim Hogwartem niejednokrotnie określa się niezwykły Zamek Moszna położony niespełna 40 km na południe od Opola. To bez wątpienia jedna z największych atrakcji regionu i to nie tylko dlatego, że kojarzy się z zamkiem z Harry'ego Pottera.

Historia tego miejsca sięga XIV wieku. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od rodu Moschin, którzy zamieszkiwali te okolice. W średniowieczu miejsce to podobno należało do Zakonu Templariuszy, ale to tylko jedna z wielu legend dotyczących wsi Moszna.

Budynek jest niezwykłym połączeniem trzech różnych stylów – środkowa część powstała na modłę barokową, skrzydło wschodnie to neogotyk, a zachodnie reprezentuje neorenesans. Całość okraszono niemalże karykaturalnymi 99 wieżyczkami. Taka bryła można wydawać się imponująca lub komiczna. Wszystko zależy od gustu.

Hogwart miał Szarą Damę. Po Zamku Moszna podobno snuje się Biała Dama

Z każdym szanującym się zamczyskiem musi być związana przynajmniej jedna mroczna historia o duchach. Kwestia nawiedzania to kolejny element, który łączy posiadłość w Mosznej z powieściowym Hogwartem.

Zarówno w książkach, jak i filmach o przygodach Harry'ego Pottera nie brakuje przecież zjaw. Prawie Bezgłowy Nick był duchem Gryffindoru, Krwawy Baron związany był ze Slytherinem, Gruby Mnich to rezydent Hufflepuffu, a Szara Dama, czyli Helena Ravenclaw, stała za ostatnim z domów Hogwartu.

Zamek w Mosznie również może pochwalić się (lub przerazić odwiedzających) swoją historią związaną z duchami. Pośród 365 komnat nocami ma się bowiem snuć Biała Dama. Jak głosi miejscowa legenda opowiadana niegrzecznym lub ciekawskim, duch należy do guwernantki, która niegdyś służyła hrabiemu mieszkającemu w zamku. Kobieta miała się w nim zakochać na zabój, ale ten miłości nie odwzajemniał. Właśnie dlatego jej dusza na zawsze utknęła w posiadłości, mając nadzieję, że kiedyś spotka ukochanego.

Legendy i mroczne tajemnice są nierozłącznie związane z Zamkiem Moszna. Okazjonalnie odbywa się tam nawet specjalne zwiedzanie, podczas którego można posłuchać o zjawach i historiach związanych z tym miejscem.

W "polskim Hogwarcie" możesz zostać na noc

Zanim ktokolwiek usłyszał o książkach o młodym czarodzieju, Zamek Moszna przyjmował kuracjuszy. Po tym, jak w 1945 roku posiadłość stała się własnością państwa, w latach 1961-1971 w jej murach działało Państwowe Sanatorium w Branicach. Następnie od 1971 do 2013 roku była to siedziba Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyczno-Sanatoryjnego.

Następnie Urząd Marszałkowski, który jest właścicielem budynku, powołał spółkę Muzeum Moszna sp. z o.o., która ponownie odmieniła oblicze tej posiadłości. Warto bowiem pamiętać, że zamkiem jest ona tylko z nazwy. Budowla nigdy nie pełniła funkcji obronnych.

W ten sposób na terenie dawnego sanatorium powstał hotel, restauracja, a także muzeum. Dziś miejsce to oferuje 48 pokoi i amartamentów na każdą kieszeń. Nie brakuje tam bowiem opcji luksusowych, ale i pomieszczeń wieloosobowych. Dzięki temu każdy może zobaczyć, jak to jest spać w miejscu o tak ciekawej historii.

Zwiedzanie zamku i jego Zakazanego Lasu możliwe za odpowiednią opłatą

Zamek to nie jedyna atrakcja. Dookoła posiadłości znajduje się bowiem piękny park z bogatym starodrzewiem. Dla miłośników Harry'ego Pottera może on być namiastką Zakazanego Lasu, choć spotkanie tam jednorożca, centaura, czy znacznie mroczniejszych istot, będzie raczej niemożliwe.

Za wejście do parku od kwietnia do października trzeba zapłacić 18 zł w przypadku osoby dorosłej, lub 11 zł w przypadku dzieci. W soboty, niedziele, a także święta odwiedzający to miejsce mogą również zajrzeć do zamkowych komnat. Dostępne są wówczas dwie ścieżki zwiedzania.

Zwykłe oglądanie komnat i parku kosztuje 42 zł (26 zł za bilet ulgowy). Po wcześniejszej rezerwacji można również wziąć udział w wycieczce "Życie codzienne parku". Taka przyjemność to wydatek na poziomie 77 zł lub 59 zł w przypadku dzieci. W cenie tej zawarto opłatę za wstęp do parku.

Zamek Moszna ma również dobrą wiadomość dla niezmotoryzowanych. Od soboty 1 czerwca aż do końca wakacji w każdą sobotę i niedzielę z Opola będzie odjeżdżał darmowy autobus do posiadłości. Odjazd z Centrum Przesiadkowego Opole Główne zaplanowano na godzinę 10 rano. Powrót z zamku będzie możliwy o godzinie 16.