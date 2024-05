Ogromna awaria w Google. W długi weekend nie działają główne funkcje

Klaudia Zawistowska

P iątek 31 maja to czarny dzień dla wydawców w Polsce, ale i użytkowników, którzy chcieli dowiedzieć się, co dzieje się na świecie. Od ok. godziny 14 Google ma ogromne problemy z wyświetlaniem wyników w Google Discover, ale to nie wszystko.