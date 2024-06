We wtorek (4 czerwca) polskie media obiegła smutna wiadomość o śmierci Janusza Rewińskiego. Odtwórca kultowej roli "Siary" w filmie "Kiler" miał 74 lata. Oto najważniejsze filmy i seriale, w których zagrał aktor, satyryk i były polityk.

Janusz Rewiński i jego kultowe role. Nie tylko Siara z "Kilera" [LISTA] Fot. kadr z filmu "Kiler-ów 2-óch"

Janusz Rewiński zmarł w poniedziałek (1 czerwca). O śmierci 75-letniego aktora poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych jego syn, Jonasz Rewiński.

"Pożegnanie, którego miało nie być. 1 czerwca Tata stoczył walkę ze swoim stanem zdrowia. Niestety tym razem nie dał rady. Przez wiele lat Tata dawał radość i uśmiech nie tylko nam, ale i wszystkim wokół. Teraz świat jest jakby taki sam, ale uśmiechu nagle zabrakło" – czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Rewiński ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie w 1972 roku. W trakcie nauki występował m.in. z Piwnicą Pod Baranami. Przez lata był związany z Teatrem Polskim w Poznaniu, Kabaretem Olgi Lipińskiej czy kabaretem TEY. Przedstawiamy największe role aktora – to za nie pokochali go Polacy.

Janusz Rewiński. Najważniejsze role [LISTA]

1. Siara w filmie "Kiler"

Większość widzów kojarzy nazwisko Janusza Rewińskiego przede wszystkim z występem w komedii sensacyjnej "Kiler" Juliusza Machulskiego z 1997 roku. Aktora obsadzono wówczas w roli Stefana "Siary" Siarzewskiego, bossa mafijnego z Warszawy, który odbija Jurka Kilera (Cezary Pazura) z więzienia i zleca mu zabójstwo Ferdynanda Lipskiego (Jan Englert).

Do jednych z najbardziej kultowych tekstów wypowiedzianych przez Rewińskiego na ekranie należą słowa: "Mają rozmach, sk****syny", "Cycki se usmaż! Ty wiesz, kto to jest? To jest Kiler!" czy "Wąski, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili" (w roli Wąskiego wystąpił śp. Krzysztof Kiersznowski, który zmarł w 2021 roku).

Nadmieńmy, że Rewiński wrócił do roli Siary w kontynuacji hitu Machulskiego - "Kiler-ów 2-óch".

2. Wiceminister Jerzy w filmie "Uprowadzenie Agaty"

W 1993 roku Rewiński dołączył do obsady dramatu romantycznego Marka Piwowskiego pod tytułem "Uprowadzenie Agaty". Zagrał tam wiceministra Jerzego, ojca Oscara (byłego narzeczonego tytułowej bohaterki), który pomaga w poszukiwaniu młodej dziewczyny.

Krytycy łączyli film z prawdziwą historią Macieja Malisiewicza i Moniki, córki wicemarszałka Sejmu Andrzeja Kerna, którą opisano w 1992 roku na łamach "Gazety Wyborczej" (w reportażu Jacka Hugo-Badera "Mezalians").

3. Zdzisław Niedzielski w filmie "Superprodukcja"

W 2003 roku Rewiński znów połączył siły z Juliuszem Machulskim, który wraz z Jarosławem Sokołem napisał scenariusz do komedii "Superprodukcja. Fabuła skupia się na losach niesławnego krytyka filmowego, który musi napisać scenariusz na zlecenie biznesmena zamieszanego w sprawy mafii.

Rolą, jaką przydzielono Rewińskiemu, była postać producenta Zdzisława Niedzielskiego, który pomaga głównemu bohaterowi w realizacji wymagającego zadania. Aktor zagrał w filmie u boku m.in. Piotra Fronczewskiego ("Znachor"), Andrzeja Grabowskiego ("Świat według Kiepskich") i Krzysztofa Globisza ("Wszystkie kobiety Mateusza").

4. Karol w filmie "Gulczas, a jak myślisz?"

W "Gulczas, a jak myślisz?" w reżyserii Jerzego Gruzy ("Czterdziestolatek" i "Wojna domowa") Rewiński wcielił się w rolę Karola, właściciela stacji benzynowej. Córka mężczyzny uciekła z domu z narzeczonym, a w okolicy grasował psychopatyczny morderca.

W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Andrzej Lepper, Radosław Pazura ("M jak Miłość"), Rudi Schubert ("O dwóch takich, co nic nie ukradli") i Monika Sewioło ("Rób swoje, ryzyko jest twoje").

5. Edward Nowak w serialu "Tygrysy Europy"

Janusz Rewiński współpracował również z Jerzym Gruzą przy 11-odcinkowym serialu "Tygrysy Europy", gdzie zagrał biznesmena Edwarda Nowaka, który zatrudnia nowego szofera – Jacka Laskowskiego (w tej roli Paweł Deląg).

Inne role Janusza Rewińskiego:

"Podróże Pana Kleksa" (1985)

"Pierścień i róża" (1986-1988)

"Zmiennicy" (1987)

"Ryś" Stanisława Tyma (2007)

Czytaj także: https://natemat.pl/482177,polskie-komedie-ktore-nie-sa-glupie