Niemcy mają tajne instrukcje na wojnę z Rosją. Wiadomo, co się w nich znalazło

W Europie dużo mówi się, że Rosja może zaatakować kraje NATO – w tym Polskę. Czy to jest jednak prawdopodobne? Wydaje się, że nie wykluczają tego w Niemczech. Media donoszą, że powstał tam specjalny plan na wypadek wojny.

Niemcy mają sekretny plan na wypadek wojny. Wiadomo, co w nim jest. Fot. Henry Nicholls/Associated Press/East News

Niemcy mają plany na ewentualną wojnę z Rosją

Jak donosi "Bild", niemiecki rząd opublikował nowy plan na wypadek wojny. Ten plan obejmuje:

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej dla młodych mężczyzn ;

Dorośli mogą być zobowiązani do pracy w niektórych zawodach, takich jak opieka nad pacjentami, usługi pocztowe, piekarnie itp;

Niemożliwość rozwiązania Bundestagu ;

Przeniesienie wojsk NATO i Bundeswehry na "wschodnią flankę";

Ewentualne zobowiązanie firm do wytwarzania produktów wyłącznie do celów obronnych;

Szpitale powinny być przygotowane na "nagły napływ dużej liczby pacjentów przez dłuższy czas".

Przypomnijmy, że o ewentualnym ataku Rosji mówili już wcześniej oficjalnie przedstawiciele NATO. – Do rosyjskiego ataku na NATO może dojść w ciągu 5-8 lat – powiedział niedawno w wywiadzie dla szwedzkiej gazety "Dagens Nyheter" minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

Jak jednak podkreślił, "wraz z wejściem Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zdolność do odstraszania ataków wzrasta". Szwecja i Finlandia po ataku Rosji na Ukrainę zdecydowały się przystąpić do Sojuszu.

Szefowie MON różnych krajów już nieraz mówili o możliwym ataku Rosji

Boris Pistorius zadeklarował też, że "oznacza to, że musimy zrobić wszystko, aby Moskwa nie wygrała wojny przeciwko Ukrainie". – Dlatego będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne – wskazał. I dodał: – Po drugie, musimy mieć taką militarną pozycję wyjściową, aby Putin nie rozpoczął wojny z NATO.

Nie tak dawno również norweski minister obrony Bjorn Arild Gram wezwał do przygotowania kraju na potencjalną rosyjską agresję po zakończeniu wojny w Ukrainie.

– Musimy być gotowi na możliwość, że Rosja dokona ponownej oceny swoich planów i rozmieszczenia swoich sił w odpowiedzi na członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO – przekonywał.

W podobnym tonie wypowiadał się jego duński odpowiednik. – Zdolność Rosji do produkcji sprzętu wojskowego ogromnie wzrosła – powiedział minister obrony Danii Troels Lund Poulsen. Polityk przyznał, że Rosja może zaatakować NATO.

– Nie można wykluczyć, że w ciągu trzech do pięciu lat Rosja wystawi na próbę artykuł 5 i solidarność NATO – poinformował. I podkreślił: – To nie była ocena NATO w 2023 roku. To nowa wiedza, która teraz wychodzi na pierwszy plan.

Także niektórzy polscy wojskowi sądzą, że Rosja zagraża naszemu krajowi. – Przyszłość Polski może być trudna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To wiąże się z zagrożeniami ze strony Rosji i Białorusi, z którymi już mamy do czynienia, ale też z rywalizacją, jaka występuje pomiędzy USA a Chinami. Może dojść nie tylko do konfliktu regionalnego, ale znacznie szerszego – mówił ostatnio w cyklu #TYLKONATEMAT gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. UJ Bogusław Pacek. Całość rozmowy jest pod tym linkiem.