Tak w Konfederacji reagują na wyniki exit poll. "Największy sukces w historii"

Konrad Bagiński

– Nikt, ani Ewa Kopacz, ani nawet Ursula von der Leyen, nie mogą mieć wątpliwości, że praworządność w Polsce została przywrócona – tak wynik exit poll Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego komentuje jeden z liderów tego ugrupowania, Sławomir Mentzen. – Wynik, który zobaczyliśmy to dopiero exit poll, ale nie ukrywamy, iż to największy sukces w historii naszego środowiska – dodaje.