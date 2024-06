Tak uczczono pamięć zmarłego żołnierza. Pokazano, co dzieje się przed szpitalem

Alan Wysocki

21-letni Mateusz Sitek zmarł w wyniku obrażeń, których doznał, broniąc granicy polsko-białoruskiej. Teraz przed bramą Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie zaczęli gromadzić się ludzie, opłakujący młodego żołnierza. To tam bowiem była hospitalizowana ofiara napaści. Do mediów trafiły zdjęcia, które pokazują, jak wygląda wejście do placówki medycznej.