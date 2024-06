Na podstawie wyników exit poll przeprowadzonych przez Ipsos mandat to Parlamentu Europejskiego możemy już powiedzieć, jak wypadli czołowi uciekinierzy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy przecież byli od lat obecni w polskiej polityce.

Jak wypadli uciekinierzy z PiS? Wiadomo, jakie wyniki dostali Wąsik, Kamiński, Obajtek i Kurski. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Mandat do Parlamentu Europejskiego zdobyli pozbawieni przez Sejm immunitetów byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Tak przynajmniej wynika ze wstępnych wyników exit poll przygotowanych przez Ipsos.

Mariusz Kamiński był "jedynką" na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 8 na Lubelszczyźnie. Według wstępnych wyników exit poll uzyskał 113 528 głosów. Maciej Wąsik startował z drugiego miejsca listy PiS w okręgu numer 3, obejmującym województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie. Zdobył 85 516 głosów.

Do europarlamentu dostał się też były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Nie dostał się z kolei Jacek Kurski.

Kto wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku wygrała z poparciem 38,2 proc Koalicja Obywatelska (21 mandatów) – wynika ze wstępnych danych sondażowych exit poll przeprowadzonych przez Ipsos.

Jak informowaliśmy w naTemat, prezes PiS Jarosław Kaczyński nie odniósł się ani jednym słowem do tego, że jego partia przegrała z KO po raz pierwszy od 10 lat.

– To dla nas wielkie zadanie. Jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie. Wiemy, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść – ocenił Jarosław Kaczyński w pierwszym komentarzu do wyników tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Według wstępnych wyników PiS uplasowało się o ponad 4 punkty procentowe za plecami KO. Gdyby te wyniki się potwierdziły, byłaby to pierwsza porażka PiS z KO od wielu lat. – Droga do zwycięstwa jest otwarta – kontynuował prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas przemówienia wygłoszonego na wieczorze wyborczym.