Jest nagranie zabójcy Mateusza Sitka. Służby dysponują wizerunkiem sprawcy

Alan Wysocki

S traż Graniczna posiada nagranie, na którym widać moment napaści na Mateusza Sitka. Trwa obróbka materiału, by wyostrzyć kadr z wizerunkiem sprawcy. Służby zaangażowały do działań migrantów przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski. MSZ wystosowało też żądania do strony białoruskiej.