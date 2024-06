Fatalne wieści ws. Lewandowskiego tuż przed Euro. Realizuje się czarny scenariusz

Robert Lewandowski nie zagra w niedzielę z Holandią, czyli w pierwszym meczu reprezentacji Polski na Euro 2024. Coś, co w poniedziałkowym sparingu z Turcją wyglądało na drobny uraz, okazało się kontuzją poważniejszą.

Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu reprezentacji Polski na Euro 2024 Fot. Grzegorz Wajda/REPORTER

Brak Roberta Lewandowskiego to gigantyczne osłabienie dla naszej reprezentacji przed arcyważnym i arcytrudnym pierwszym meczem Euro 2024, w którym zmierzy się z Holandią.

Wydawało się – i takie głosy dochodziły do nas z wnętrza drużyny – że kapitan Biało-Czerwonych tylko lekko naciągnął mięsień dwugłowy uda. I że zszedł z boiska w pierwszej połowie poniedziałkowego meczu z Turcją, ponieważ nie chciał ryzykować i "dmuchał na zimne".

Lekarz kadry o Robercie Lewandowskim

Okazało się, że mięsień jest naderwany – taką informację przekazano w komunikacie na profilu "Łączy nas piłka" w serwisie X. – Dzisiaj w Enel–Med Szpital Centrum przeprowadziliśmy badania trzech zawodników, którzy ucierpieli w meczu z Turcją – mówi lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski.

– Paweł Dawidowicz doznał naciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. W przypadku Karola Świderskiego badanie wykazało skręcenie stawu skokowego bez znacznych uszkodzeń. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni – dodaje.

– U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii – informuje Jacek Jaroszewski.

Z Austrią Polska zagra 21 czerwca, cztery dni później zmierzy się z ostatnim grupowym rywalem, Francją. Czy Lewandowski zdąży? Mateusz Borek, komentator piłkarski TVP, napisał w serwisie X: "Naderwany mięsień dwugłowy? Nie mam zatem przekonania, czy Robert zdąży na następne mecze. Paskudny uraz".

Sytuacja Michała Probierza staje się coraz trudniejsza. W piątek w sparingu z Ukrainą kontuzji doznał napastnik Arkadiusz Milik – uraz okazał się na tyle poważny, iż piłkarz od razu pożegnał się z mistrzostwami. Karol Świderski w meczu z Turcją kontuzji doznał wtedy, gdy świętował zdobycie bramki.

Pozostają w tym momencie dwaj w pełni gotowi do gry napastnicy – Krzysztof Piątek i Adam Buksa, mocni w tym sezoni w lidze tureckiej. Nie wiadomo, czy Świderski po przerwie będzie w niedzielę gotowy do gry na sto procent swoich umiejętności.

Awans do 1/8 finału uzyskują podczas Euro dwie najlepsze ekipy z każdej z sześciu grup, ale nie tylko one. Będzie też prowadzona klasyfikacja drużyn, które w swoich grupach zajmą trzecie miejsca. Cztery najlepsze spośród nich także zagrają w fazie pucharowej.