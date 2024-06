Wojciech Szczęsny opuszcza Juventus i przechodzi do Al-Nassr – donoszą uznane media sportowe. Polak w nowym klubie spotka Cristiano Ronaldo, z którym grał przez kilka lat w Juve. I to Ronaldo właśnie miał odegrać "decydującą" rolę w sprawie transferu bramkarza reprezentacji Polski.

Wojciech Szczęsny już wkrótce może przejść do saudyjskiej drużyny Al–Nassr Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Dlaczego Wojciech Szczęsny, choć jest w znakomitej formie, opuszcza Juventus i jeszcze jest z tego klubu w pewnym sensie "wypychany"?

Wojciech Szczęsny i jego kontrakt w Juventusie

Pierwszy powód jest następujący – kontrakt z Juve kończy się naszemu bramkarzowi za rok, więc gdyby wtedy odchodził, Włosi nie dostaliby za niego żadnych pieniędzy. A teraz – gdy kontrakt obowiązuje – mogą liczyć nawet na 6 mln euro.

Po drugie, Szczęsny nie zgodził się na nowy kontrakt po 2025 roku, ponieważ władze Juventusu zaproponowały mu gorsze warunki niż we wcześniejszej umowie.

Stało się tak być może z tego powodu, iż Polak ma już 34 lata, a zarazem jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w drużynie – otrzymuje ok. 6 mln euro rocznie. Odmówił – a więc, by na nim zarobić, klub zaczął go w pewnym sensie "wypychać". Na zasadzie – jeśli nie przedłuża kontraktu, to ma odejść teraz, żebyśmy otrzymali pieniądze.

W proces "wypychania" może się też wpisać to, iż nowy trener Juventusu – zostanie nim Thiago Motta – sprowadza do klubu nowego bramkarza. Będzie nim młodszy od Szczęsnego Włoch Michele Di Gregorio. I to on ma być pierwszym bramkarzem Motty.

Al–Nassr chce Wojtka Szczęsnego. Saudyjczycy gotowi wydać fortunę

Do Polaka zgłosili się więc saudyjscy bogacze z Al–Nassr i zaproponowali umowę. Ba, włoski dziennikarz Alfredo Pedulla pisze, iż Cristiano Ronaldo również miał zadzwonić do Wojciecha Szczęsnego, by mocno zarekomendować klub.

Pedulla wspomina wręcz o "decydującej roli" Ronaldo. Portugalczyk jest w Al–Nassr Bogiem – za ostatni sezon Saudowie zapłacili mu ponad 180 mln euro.

Natomiast Adam Leventhal z renomowanego portalu "The Athletic" podał, że Szczęsny podpisze z klubem dwuletni kontrakt wart prawie 40 mln euro. A zatem nasz golkiper zyska wyjątkowo – w Juventusie, przypomnijmy, zarabiał "tylko" ok. 6 mln euro rocznie.

Według dziennikarza "The Athletic" podpisanie kontraktu może nastąpić jeszcze przed Euro 2024. A ten turniej zaczyna się... już w piątek 14 czerwca. Polacy swój pierwszy mecz rozegrają w niedzielę o godz. 15:00, a ich rywalami będą Holendrzy.