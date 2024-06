Nagły zwrot ws. transferu Szczęsnego. "Pojawiły się pewne problemy"

Wojciech Szczęsny miał opuścić Juventus Turyn i zostać piłkarzem saudyjskiego klubu Al-Nassr. Dziennikarz portalu "The Athletic" podał nawet wartość kontraktu Polaka. Teraz okazuje się jednak, że oba kluby nie mogą się dogadać ws. transferu naszego bramkarza.

Wojciech Szczęsny powiedział przed Euro 2024, że to dla niego ostatni wielki turniej z reprezentacją Polski. Fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

Prawie 40 mln euro w dwa lata – o takich zarobkach Szczęsnego pisał Adam Leventhal z "The Athletic". Włoski dziennikarz Alfredo Pedulla podawał, że do transferu Polaka przyczynił się Cristiano Ronaldo, megagwiazdor Al-Nassr, który grał ze Szczęsnym przez kilka sezonów w Juventusie Turyn.

Kontrakt miał zostać podpisany jeszcze przed rozpoczęciem Euro 2024, czyli w tym tygodniu (turniej rozpocznie się w piątek 14 czerwca). Juventus miał otrzymać pięć lub sześć mln euro.

Problemy ws. transferu Szczęsnego

Tymczasem Fabrizio Romano, dziennikarz zajmujący się transferami (ponad 20 mln obserwujących w serwisie X), napisał w nocy: "Pojawiły się problemy w sprawie transferu Szczęsnego. Negocjacje w ostatnich dniach były bardzo zaawansowane, jednak teraz transfer stał się zagrożony, Juventus i Al-Nassr nie mogą się dogadać".

Inny włoski dziennikarz Matteo Moretto napisał z kolei: "Na ten moment transakcja jest zablokowana".

Dlaczego Szczęsny odchodzi z Juventusu?

Wojciech Szczęsny gra w Juventusie od 2017 roku, jego kontrakt wygasa w połowie przyszłego roku. Włoski klub zaproponował nową umowę, ale na gorszych warunkach – i polski bramkarz tę propozycję odrzucił. Obecnie 34-letni Szczęsny jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy włoskiego klubu, zarabia w ciągu roku ok. 6 mln euro.

Juventus chce się rozstać z bramkarzem, ponieważ to ostatnia szansa, by dostać za niego jakieś pieniądze – za rok, po wygaśnięciu kontraktu, Szczęsny odszedłby za darmo.

A polski bramkarz dąży do zmiany klubu, ponieważ do Juventusu przychodzi nowy trener (Thiago Motta), który sprowadza do klubu bramkarza Michele de Gregorio, by to jemu dać miejsce w pierwszym składzie.

Euro 2024. Arcytrudne zadanie przed Polakami

Wojciech Szczęsny będzie podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski podczas Euro 2024. Pierwszy mecz turnieju na niemieckich boiskach Polacy rozegrają już w najbliższą niedzielę (16 czerwca) o godz. 15:00 – w Hamburgu naszym rywalem będą Holendrzy. 21 czerwca zmierzymy się w Berlinie z Austrią, a cztery dni później w Dortmundzie rozegramy ostatni mecz grupowy z Francją.

Awans do 1/8 finału uzyskują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz cztery najlepsze spośród tych, które zajęły trzecie miejsca.

