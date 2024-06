W mediach społecznościowych krąży krótkie nagranie z udziałem turystów i niedźwiedzia po polskiej stronie Tatr. Przyprawia ono o ciarki na całym ciele. Na filmie widać ludzi z telefonami podchodzących na bliską odległość do zwierzęcia. "Śliczny jesteś" – mówi jeden z mężczyzn. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne!

Nagranie opublikował w swoich mediach społecznościowych "Tygodnik Podhalański". "Dostaliśmy filmik, na którym widać turystów reagujących na pojawienie się niedźwiedzia w rejonie Nosala" – czytamy w opisie do nagrania.

Reakcja grupy polskich turystów, którzy w trakcie górskiej wędrówki natrafili na dzikie zwierzę, jest nie tylko szokująca, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczna. Na nagraniu widać, jak ludzie podchodzą do niedźwiedzia i z bliskiej odległości filmują go smartfonami.

Niektórzy nawet... do niego mówią. "Śliczny jesteś. Jaki śliczny jesteś. O Jezu. Śliczny jesteś" – słyszmy na filmie jednego z mężczyzn w czasie, gdy niedźwiedź wyłania się z zarośli i zbliża się do turystów.

"Tygodnik Podhalański" zaapelował też do turystów, ponieważ takie zachowanie jest skrajnie niebezpieczne. A wydawać by się mogło, że każdy dorosły człowiek powinien o tym doskonale wiedzieć...

"Nie jest to właściwe zachowanie i może zakończyć się tragicznie. Pamiętajmy, że niedźwiedź to najpotężniejszy ssak drapieżny w Polsce. Gdy go spotkamy, zachowujmy się spokojnie. Nie przemawiajmy do niego, starajmy się powoli oddalić w przeciwnym kierunku" – czytamy.

"Na miłość boską!!!!! To nie jest miś!!!! Kiedy ludzie to w końcu zrozumieją. Jak im łeb odgryzie? Misie są w bajkach. A to jest niedźwiedź. I to jest jego dom"; "Kiedyś po górach chodzili pasjonaci. Teraz chodzą debile"; "Dobrze, że był mądrzejszy od tych ludzi"; "Smartfonoza odbiera rozum. A potem niedźwiedzia trzeba uśpić, bo człowieka zaatakował" – czytamy w komentarzach równie zszokowanych internautów.

Tragiczne spotkania z niedźwiedziami

O niebezpiecznych, ale też tragicznych w skutkach spotkaniach z niedźwiedziami w ostatnich miesiącach pisaliśmy w naTemat.pl już siedem razy. W połowie kwietnia dzikie zwierzę poważnie raniło dwóch mężczyzn w rejonie masywu Poľany na Słowacji. Obaj trafili do szpitala. Do zdarzenia doszło w rejonie licznie uczęszczanym przez turystów.

Miesiąc wcześniej spotkanie z niedźwiedziem w Niżnych Tatrach na Słowacji zakończyło się już tragicznie. Służby otrzymały zgłoszenie o dwóch osobach, które uciekały przed zwierzęciem. Tuż po rozpoczęciu akcji ratunkowej znaleziono ciało 31-latki. Kobieta prawdopodobnie spadła w ok. 150-metrową przepaść.

Z kolei w połowie listopada ubiegłego roku w Bieszczadach, w rejonie miejscowości Zatwarnica, zaatakowany przez niedźwiedzia został turysta. Z licznymi i ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.