Pasażerowie utknęli na pokładzie samolotu na płycie lotniska w Grecji. W wyniku usterki przestała działać klimatyzacja. To oznacza, że temperatura wewnątrz maszyny wyniosła 38 stopni Celsjusza. Do sieci trafiły nagrania przedstawiające turystów walczących o oddech. "Pasażerowie samolotu dosłownie odwadniali się i tracili przytomność" – relacjonuje jeden ze świadków.

O dramatycznej sytuacji na pokładzie samolotu napisali dziennikarze "The Mirror" oraz "The Sun". Wszystko za sprawą nagrań udostępnionych w sieci przez terapeutę sportowego, Gartha Collinsa, który pokazał, co działo się wewnątrz maszyny.

Jak czytamy, 10 czerwca pasażerowie lotu QR204 z Aten w Grecji do Doha w Katarze na wiele godzin utknęli na pasie startowym wewnątrz samolotu. Z doniesień prasy wiemy, że opóźnienie ciągnęło się przez ponad trzy godziny.

Co więcej, doszło do usterki technicznej, w wyniku czego przestała działać klimatyzacja. Na pokładzie temperatura przekroczyła próg 38 stopni Celsjusza. Na udostępnionym nagraniu widzimy, że samolot zmienił się w ciasną saunę.

Turyści zaczęli ściągać z siebie ubrania, a także wachlować się. Część osób straciła przytomność, doznała omdleń. Jeszcze inni próbowali wykonać połączenia telefoniczne do najbliższych.

Warto podkreślić, że wśród pasażerów byli sportowcy biorący udział w Mistrzostwach Świata w Muaythai IFMA. Na materiałach widać, że po ciałach pasażerów pot spływa strumieniami.

Jak czytamy, ostatecznie po ponad trzech godzinach pasażerom pozwolono opuścić pokład i udać się z powrotem do budynku lotniska. Stamtąd oczekiwali na dalsze instrukcje. Poszkodowanym udzielano także pomocy.

"Tak Qatar Airways fatalnie radzi sobie z sytuacją. Pasażerowie pozostali w samolocie przez 3,5 godziny z zamkniętymi drzwiami i bez klimatyzacji. Pasażerowie samolotu dosłownie odwadniali się i tracili przytomność" – relacjonuje autor nagrania, Garth Collins.

"W końcu pozwolono im opuścić samolot i teraz siedzą w kolejce, bez informacji ze strony firmy, jaka jest sytuacja. Pasażerowie mają loty przesiadkowe z Doha, które nie zostaną wykonane. Przy stanowisku odprawy w Katarze dostępna jest jedna osoba, która pomaga jednej osobie na raz" – dodał.

Jak wyjaśnił, po opuszczeniu samolotu pasażerowie otrzymali szklankę wody i mały napój bezalkoholowy. "To było całkowicie niewystarczające, aby nawodnić osobę po przymusowym korzystaniu z sauny w samolocie" – dodał.

W mediach społecznościowych zawrzało od komentarzy internautów, zszokowanych całym zajściem. Część z nich wprost wskazywała, że na miejscu pasażerów użyłaby wyjścia awaryjnego.

"Okropne. Jak można tak traktować ludzi?", "Wolałbym zostać aresztowany za użycie zjeżdżalni awaryjnej i wyjście", "Cholera, od razu bym otworzył wyjście awaryjne! Brak szacunku", "Ja bym użyła drzwi awaryjnych, a potem bym się procesowała za policzenie kary" – czytamy.

Jeden ze sportowców obecnych na pokładzie, Thannachai Sidsongpeenong, cytowany przez "The Mirror", powiedział: – Byłem w szoku. Ale teraz czuję, że miałem szczęście, że poradziłem sobie z tą sytuacją.

Krótkie oświadczenie w tej sprawie wysłał rzecznik Qatar Airways. – Qatar Airways szczerze przeprasza pasażerów podróżujących lotem QR204 z Aten do Doha w poniedziałek 10 czerwca 2024 r., które wynikało z problemu technicznego – podsumował.