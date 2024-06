Wakacje to czas wzmożonych podróży. Ale jak się okazuje, wielu Polaków lata nie tylka w lipcu i sierpniu, ale przez cały rok. W ostatnich miesiącach widać wyraźnie, że serca naszych turystów skradł jeden kraj. Potencjał ten wyczuły również linie lotnicze.

Malta rajem dla Polaków. Z każdym rokiem jeździmy tam coraz chętniej Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Gdzie tak chętnie podróżują Polacy? Okazuje się, że prawdziwym hitem podczas naszych wyjazdów jest położona między Europą a Afryką Malta. Tamtejsze media informują o ogromnym wzroście zainteresowania.

Malta hitem jeszcze przed wakacjami. Wzrost przekroczył 60 proc.

"Malta Today" poinformowała o majowych wynikach na maltańskim lotnisku. Te robią duże wrażenie. Port przed miesiącem obsłużył 858 402 pasażerów, co stanowi dla niego historyczny rekord. To o 18,2 proc. więcej niż w maju 2023 roku, który był dotychczas najlepszym miesiącem w historii lotniska.

Samoloty z których krajów latały tam najczęściej? Głównymi rynkami pozostają Włochy, Wielka Brytania i Niemcy. Te trzy kraje odpowiadają za ponad połowę ruchu lotniczego w maltańskim porcie. Czwarte miejsce zajmują Francuzi, a czołową piątkę uzupełniają Polacy.

Jednak, jak podkreślili dziennikarze, to właśnie Polska jest najbardziej dynamicznie rosnącym rynkiem. W porównaniu do 2023 roku mowa jest o wzroście ruchu lotniczego na poziomie 62,4 proc.

Malta oblężona przez Polaków. Latamy tam na wakacje, ale nie tylko

Na początku czerwca John Mary Attard, dyrektor biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, podzielił się statystykami dotyczącymi ruchu turystycznego na Malcie za okres styczeń-kwiecień 2024 roku.

W tym czasie Maltę odwiedziło aż 81 112 Polaków. Dla porównania – rok wcześniej były to 48 253 osoby z naszego kraju.

"Po raz kolejny spektakularne wyniki polskiego rynku w zakresie przyjazdów od stycznia do kwietnia ze wzrostem o 68 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku. Wydatki polskich turystów podwoiły się, podczas gdy polski rynek pozostał trzecim najlepszym rynkiem za Wielką Brytanią i Włochami" – skomentował Attard w mediach społecznościowych.

Jednak jak się okazuje, Malta przyciąga nas nie tylko ze względu na walory turystyczne, o których można by pisać godzinami, ale również z powodu bardzo dobrych szkół językowych. W 2023 roku w tym celu poleciało tam aż 78,5 tys. osób, z czego 4,8 tys. to Polacy. Rok do roku zainteresowanie takimi wyjazdami w naszym kraju wzrosło o 14 proc. Destynacja ta jest świetną propozycją dla tych, którzy chcą poprawić swój angielski. To właśnie tym językiem na co dzień posługują się Maltańczycy.

– Na Malcie kursy języka angielskiego odbywają się przez cały rok. Sporo z nich przypada na okres letnio-wakacyjny (lipiec-sierpień). Nie mniej osób przebywa na Maltę uczyć się angielskiego także wiosną czy jesienią. To dobitnie podkreśla całoroczny charakter Malty i unikalny charakter tej formy nauki. To znaczy połączenie edukacji z rekreacją i wypoczynkiem o niemalże każdej porze roku – przyznał Attard.

Co warto zobaczyć na Malcie? Nawet tydzień może nie wystarczyć na jej poznanie

Malta ma powierzchnię porównywalną do tej zajmowanej przez Kraków. I choć jest to niewielki kraj położony na kilku wyspach, to na brak zajęcia nikt nie będzie tam narzekał.

Zacznijmy może od turystyki aktywnej, bo można tam jeździć rowerem, quadem, a bardzo popularne są również sporty wodne i nurkowanie. Na pewno warto poświęcić minimum jeden dzień na wycieczkę na Gozo, drugą pod względem wielkości wyspę. Będąc tam wręcz wypada udać się na trekking wzdłuż klifów, lub popływać kajakiem.

Jeżeli lubicie zwiedzanie, to na waszej liście powinna znaleźć się Mdina – pierwsza stolica Malty, w której czas zatrzymał się w średniowieczu. Miejsce to zauroczyło również twórców Gry o Tron, którzy nagrali tam kilka kultowych scen. Urokowi Malty, a dokładnie konkatedrze św. Jana znajdującej się w Valletcie nie oparł się również Jacek Protasiewicz, który właśnie tam postanowił się oświadczyć swojej wybrance.