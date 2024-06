W ostatnim czasie jest głośno o tańcu Anny Lewandowskiej. Żona kapitana naszej reprezentacji w piłce nożnej chętnie pokazuje efekty swoich treningów bachaty z... przystojnymi Hiszpanami. Wiele osób zastanawia się też, czy jedna z najpopularniejszych polskich WAGs weźmie kiedyś udział w "Tańcu z gwiazdami". Odpowiedź Rafała Maseraka w tym temacie nie uciszy spekulacji.

Rafał Maserak o Annie Lewandowskiej. fot Adam Jankowski/REPORTER // Fot. Instagram / Anna Lewandowska

Na początku nowego wywiadu Rafał Maserak okiem profesjonalnego tancerza ocenił, jak "Lewa" tańczy.

– Oceniam umiejętności Anki na naprawdę wysokim poziomie. Jest amatorką, pokochała taniec, strasznie to szanuję. Dziękuję jej za to, że promuje taniec w naszym kraju, bo widać, że teraz tylko o tym mówią. Mówią właśnie o tańcu. Dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego, więc wspieram ją, kibicuję jej. Mam z nią kontakt, więc zawsze ją wspieram w tym, co robi – wyznał w rozmowie z Pomponikiem.

Padło też pytanie, czy żona Roberta Lewandowskiego to nieoszlifowany diament, jeśli chodzi o tę dziedzinę. – Wydaje mi się, że nieoszlifowany talent nie, może i oszlifowany, tylko może za późno zaczął być szlifowany. Ale najważniejsze by mieć zapał i chęci i widać, że ona ma zapał i chęci – dodał juror "Tańca z gwiazdami".

Reporter próbował dowiedzieć się od Rafała Maseraka, czy wie coś o udziale Anny Lewandowskiej w tanecznym show. Gwiazdor Polsatu odpowiedział... tajemniczo. – Ja wiem kiedy zatańczy, ale tego nie mogę powiedzieć – przyznał.

Lewandowska obrywa za taniec z... Hiszpanami

Jak wiadomo, Anna Lewandowska po przeprowadzce do Barcelony odkryła swoją nową pasję. To bachata, czyli zmysłowy taniec wywodzący się z Dominikany. Sportsmenka chętnie dzieli się w sieci efektami swoich tanecznych lekcji. Towarzyszy jej przy tym najczęściej Mathias Font.

Ponadto "Lewa" nie rezygnuje z ćwiczeń na siłowni. Tu jej partnerem jest m.in. trener personalny, który przedstawia się na Instagramie jako Louis PG. Słowem podsumowania: 35-latka często pokazuje się w towarzystwie mężczyzn.

Wśród Polaków aż się zagotowała, pisała ostatnio w swoim felietonie Ola Gersz z naTemat. Robienie z Roberta Lewandowskiego tzw. rogacza, albo komentarze w stylu: "biedny Robercik, ona na pewno go zdradza", są na porządku dziennym. O tym, co to mówi o naszym społeczeństwie, przeczytacie tutaj.